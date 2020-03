Andrea Provini confermato alla presidenza Aused

Nuovi vertici societari per Aused . L’assemblea, che si tenuta nei giorni scorsi rigorosamente in modalità virtuale, ha nominato il nuovo Consiglio direttivo e confermato Andrea Provini alla presidenza per il biennio 2020-2021. Di seguito la composizione del Consiglio:

Massimiliano Bartolozzi, Lucart; Andrea Bettoni, Dolciaria Balconi; Alessandro Caleffi, Guna; Francesco Ciccarelli, Alpitour; Enrico Curzietti, Colacem Gruppo Financo; Giovanni Daconto, Ariston Thermo Group; Luca Guerra, Prima Industrie; Giuseppe Ingletti, Management Consulting Firm; Stefano Lombardi, Npo Sistemi; Mario Moroni, Mantero Seta; Francesco Pezzutto, socio individuale; Andrea Provini, Bracco Imaging; Riccardo Salierno. Gruppo Sapio; Diana Setaro, Bosch Rexroth.

Luca Caramella, Gilberto Fucili e Claudio Saluta compongono il Collegio dei probiviri mentre Francesca Gatti è stata confermata segretaria generale e tesoriera.

