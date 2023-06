Anitec-Assinform, Francesco Giuffrè nel board di DigitalEurope

Francesco Giuffrè, vicedirettore di Anitec-Assinform, è stato eletto per il prossimo biennio 2023-2025 nel Board di DigitalEurope, associazione internazionale con sede a Bruxelles che riunisce 41 associazioni dell’Ict in tutta Europa e 102 big del settore.

Chi è Francesco Giuffrè

Laureato in Fisica, entra in Federazione Anie nel 1997 e successivamente assume incarichi di direzione e vicedirezione in Anitec, poi Anitec-Assinform a seguito della fusione del 2018 tra le associazioni dell’elettronica di consumo e dell’Informatica.

La nomina di Francesco Giuffrè nel board di DigitalEurope, che succede a Cristiano Radaelli, avviene in un periodo di grande di fermento nel settore digitale e nell’economia nel suo complesso.

Italia attore chiave dell’innovazione

“La presenza di Anitec-Assinform ai vertici di DigitalEurope e la nomina di Francesco Giuffrè nel board dell’Associazione sono un importante riconoscimento dell’impegno di Anitec-Assinform nel promuovere la crescita delle imprese italiane del digitale a livello europeo – si legge in una nota – Come Anitec-Assinform, lavoreremo attivamente all’interno di DigitalEurope per far sì che l’Italia sia un attore chiave nella trasformazione digitale europea, creando nuove opportunità per le imprese del settore e contribuendo alla crescita economica sostenibile”.

