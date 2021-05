Antonio Nicita consulente per il controllo normativo della Commissione europea - CorCom

Antonio Nicita è stato nominato consigliere del comitato per il controllo normativo, organo indipendente all’interno della Commissione Ue che offre consulenze al collegio dei commissari. Nicita, il cui incarico triennale sarà operativo dopo l’estate, è il primo italiano ad entrare nel board dal 2015.

Professore ordinario all’Università Lumsa di Roma e Palermo, Nicita ha maturato una lunga esperienza in qualità di esperto e consulente normativo per istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, e per società private. Il docente ha ricoperto, inoltre, la carica di commissario dell’Agcom dal 2014 al 2020, ed è stato membro del gruppo direttivo Ocse sulla regolamentazione e le tecnologie emergenti, nonché consigliere in materia regolamentare per l’International Competition Network (ICN), l’Ocse, la presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero delle Telecomunicazioni e per diverse società.

Lo scorso marzo Antonio Nicita è entrato nella segreteria del Pd guidato da Erico Letta con la delega a “Istituzioni, Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e Resilienza” e il coordinamento di un Comitato di esperti sulle sfide di Next Generation Eu.

“Ringrazio Enrico Letta per i compiti che mi ha voluto affidare nel disegno delle politiche su istituzioni, tecnologia e Pnnr”, aveva scritto scritto su Twitter il giorno della nomina.

