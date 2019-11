Assintel, si apre l’era di Paola Generali: ecco i 3 nuovi vicepresidenti

Tre nuovi vicepresidenti per Assintel. Le nomine in occasione del primo Consiglio Direttivo di Assintel che ha inaugurato la nuova era di Paola Generali alla guida dell’associazione nazionale delle imprese Ict di Confcommercio.

A conferma della rappresentanza dell’Ict sull’intero territorio nazionale, sono stati nominati Stefano Baroncini (dell’azienda Atena) per il Nord Italia, Roberto Palazzetti (Osmosit) per il Centro ed Emanuele Spampinato (Etna Hitech) per il Sud Italia.

Baroncini è specializzato nell’area finance/governance e metterà le sue competenze al servizio del Legal Department (focalizzato sulla contrattualistica Ict) e dello sviluppo della sinergia con le startup innovative.

Palazzetti ha un ampio background nelle iniziative di sviluppo della cultura digitale per le Pmi sul territorio e si occuperà in particolar modo del tema emergente delle tecnologie applicate alla filiera agroalimentare, coordinando il gruppo di lavoro Agrifoodtech.

Spampinato ha una vasta esperienza nei rapporti con la PA centrale e locale e sarà punto di riferimento sia per i temi legati alla lobbying, sia per lo sviluppo di iniziative a sostegno delle imprese nelle regioni del Sud Italia.

“In un mondo complesso come quello attuale, l’associazione deve essere considerata dalla propria community come il partner giusto che può aiutarla a crescere, in particolare se parliamo di Pmi o di territori ai margini dello sviluppo economico – commenta la presidente Generali – Ma la nostra mission è ben più vasta, esce dai confini del settore Ict per ampliarsi alla trasformazione digitale dell’intero Paese”.

