Azione, Carlo Pasqualetto responsabile per la Transizione digitale

Carlo Pasqualetto è il responsabile per la Transzione digitale di Azione. Il Segretario, Carlo Calenda, ha infatti nominato la nuova segreteria, scegliendo il ceo di Awms e attuale consigliere comunale di Padova, nonché delegato all’Innovazione del sindaco della città veneta Sergio Giordani, a capo del dipartimento che si occuperà di digitale.

Awms è una startup nata nel 2019 e che nel 2020 è entrata a far parte del gruppo Zucchetti, la prima software house in Italia.

Oggi è un’azienda di 40 persone che sviluppa soluzioni per la gestione della forza lavoro negli stabilimenti produttivi.

La nuova segreteria

Matteo Richetti (Presidente), Emma Fattorini (Vice Presidente), Giulia Pastorella (Vice Presidente), Andrea Mazziotti (Vice Segretario con delega ai Rapporti Politici), Enrico Costa (Vice segretario con delega alla Giustizia), Mara Carfagna (Responsabile del Programma), Maria Stella Gelmini (Responsabile Gruppi Parlamentari e Riforme), Gianluca Susta (Responsabile Europa), Osvaldo Napoli (Responsabile Trasporti e Infrastrutture), Giuseppe Zollino (Responsabile Energia e Ambiente), Marcello Pittella (Responsabile Regioni), Vincenzo Camporini (Responsabile Difesa e Sicurezza) Mario Raffaelli (Responsabile dello Sviluppo della Rete e Politica Estera), Barbara Masini (Responsabile per i Diritti) Francesco Italia (Responsabile Comuni), Marco Lombardo (Responsabile per il PNRR), Giacomo Leonelli (Responsabile per la PA), Paolo Russo (Responsabile per il Mezzogiorno), Mariasole Mascia (Responsabile per il Terzo Settore), Alberto Baban (Responsabile per lo Sviluppo Economico), Andrea Moltrasio (Responsabile per il Credito), Giangiacomo Palazzolo (Responsabile per la Legalità), Carlo Pasqualetto (Responsabile per la Transizione Digitale), Walter Ricciardi (Responsabile per la Sanità), Giulio Cesare Sottanelli (Responsabile Enti locali e Mobilitazione) .

WEBINAR 5 best practice per un cloud journey di successo!

@RIPRODUZIONE RISERVATA