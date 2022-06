Crescono le responsabilità di Luigi Marino all’interno di Bt: il manager, che dal 2017 era responsabile delle risorse umane, passa a dirigere l’Hr di British Telecom anche nella region America, che comprende Stati Uniti e Sud America, e per tutte le strutture di vendita della divisione Global, che serve le principali multinazionali e organizzazioni internazionali in 180 Paesi del mondo.

44 anni, laureato in Economia aziendale presso l’Università Roma Tre “Federico Caffè” , Marino ha al suo attivo anche un Mba presso la Luiss Business School di Roma. Prima di approdare in Bt era stato, dal 2005 al 2017, alla direzione delle risorse umane di Piaggio, dove ha ricoperto nel tempo incarichi di crescente responsabilità.

“BT opera un business innovativo e al tempo stesso complesso che ha un impatto positivo sulla qualità della vita di milioni di clienti finali , il nostro fine è ‘connect for good’ – afferma Marino – In questo contesto sono le nostre persone a fare la differenza e il ruolo della funzione Hr è sempre più critico, determinante, una sorta di laboratorio orientato alla continua innovazione soprattutto in un periodo storico post pandemia dove il mondo del lavoro è cambiato e gli stessi colleghi stanno rivedendo priorità e stili di vita. Tante sono le sfide Hr all’orizzonte – conclude – la capacità di attrarre talenti in settori come quelli del networking, della sicurezza e del cloud cosi come l’individuazione e lo sviluppo delle “competenze del futuro” a supporto della crescita di Bt Global, sono quelle più affascinanti, oltre all’implementazione di nuovi modelli organizzativi che sappiano cogliere tutti i vantaggi dell’hybrid working post-pandemia”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA