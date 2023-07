BT, una donna alla guida: Allison Kirkby è la nuova ceo

Cambio al vertice di BT: Allison Kirkby è la nuova Chief Executive Officer che entrerà in carica, al più tardi, a gennaio 2024. “Sono incredibilmente onorata di essere stata nominata Chief Executive di BT Group – commenta la manager – BT è un’azienda così importante per il Regno Unito e per i nostri clienti sia nel Regno Unito sia a livello internazionale ed è in una posizione unica per aiutare tutti a trarre vantaggio dai rapidi progressi della digitalizzazione. I nostri prodotti e servizi non sono mai stati così importanti per i nostri clienti e grazie ai significativi investimenti che BT sta facendo nell’infrastruttura digitale e nella modernizzazione prevendo un ruolo ancora più importante in futuro. Essendo stato membro del board di BT Group negli ultimi quattro anni, sostengo pienamente la strategia aziendale e sono entusiasta di guidare la prossima fase di sviluppo con l’obiettivo di sostenere i clienti, gli azionisti e l’economia del Regno Unito”.

Chi è Allison Kirkby

Allison Kirkby è stata presidente e amministratore delegato di Telia Company, società svedese attiva nel mercato delle comunicazioni digitali e telecomunicazioni con 25 milioni di clienti nell’area della Scandinavia e in quella Baltica, dall’inizio del 2020. È entrata nel settore Tecnologia, Media e Telecomunicazioni nel 2010, lavorando inizialmente in Virgin Media. Negli ultimi anni è stata Presidente e ceo di Tdc (2018-2020), il principale operatore di telecomunicazioni in Danimarca, e Presidente e ceo di Tele2 AB (2015-2018), il principale operatore alternativo di telecomunicazioni in Svezia e nei Paesi Baltici.

Dal 2019 Allison Kirkby è Non-Executive Director di BT Group, oltre ad essere Non-Executive Director e membro del comitato di revisione di Brookfield Asset Management Limited.

Il ruolo di Jansen

Philip Jansen continuerà a ricoprire il ruolo di ceo al più tardi fino alla fine di gennaio 2024. Philip Jansen sarà disponibile per il passaggio di consegne fino alla fine di marzo 2024. Seguirà un ulteriore annuncio per confermare dell’entrata in carica di Kirkby e la data del passaggio di consegne.

