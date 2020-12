Cambio al vertice di HP Italy: Giampiero Savorelli è il nuovo Ad - CorCom

Cambio al vertice di HP Italy: Giampiero Savorelli è il nuovo amministratore delegato.

Savorelli prende il posto di Tino Canegrati, che ha scelto di ritirarsi dopo 32 anni in azienda, nei quali ha ricoperto diversi ruoli manageriali a livello locale ed internazionale – un percorso che lo ha visto protagonista ed autorevole ambassador nella crescita del brand HP in Italia.

Nel suo nuovo ruolo Giampiero Savorelli avrà la responsabilità di guidare la filiale italiana e lo sviluppo del business nelle divisioni personal computing, printing e servizi.

Savorelli ha un’esperienza ventennale in HP, dove è entrato nel 1999, maturando esperienze in diversi settori aziendali. Dal 2019 è CategoryDirector Personal Systems per il mercato Southern Europe, con la responsabilità di impostare la strategia e gli obiettivi di sviluppo delle soluzioni per la mobility e il personal computing per i mercati spagnolo, francese e italiano. In precedenza ha ricoperto diversi ruoli manageriali, tra cui quello di Print Business Group Director di HP Italy.

“Sono orgoglioso e onorato di poter guidare HP Italy in questo nuovo capitolo e consapevole delle sfide importanti che ci attendono in un periodo di significativi cambiamenti – commenta Savorelli – Il supporto ai nostri clienti e partner nella loro trasformazione digitale, il percorso di costante innovazione sono e resteranno al centro dei nostri obiettivi”.

