Capgemini, via a maxi piano assunzioni: 1.100 specialisti Ict da Torino a Bari - CorCom

Capgemini punta a inserire nell’organico italiano oltre 1.100 nuove risorse durante il secondo semestre del 2021. È la stessa azienda a comunicarlo. “Il piano di assunzioni”, si legge in una nota, “supporta la strategia del gruppo volta a favorire l’adozione delle nuove tecnologie, considerate il principale fattore abilitante dello sviluppo del Paese. Capgemini, nel suo ruolo di motore e partner della trasformazione digitale in Italia, ha l’obiettivo di sprigionare tutto il potenziale oggi offerto dalle nuove tecnologie, per disegnare e implementare un futuro più equo e sostenibile”.

Le posizioni aperte in Capgemini

In particolare, la ricerca si concentrerà su 500 neo-laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem) ed Economia. Inoltre, è previsto l’inserimento di 650 professionisti con esperienza variabile dai due ai 15 anni, in specifiche aree di competenza tecnologica: Architecture (cloud, mobile, data, enterprise e solution architect), Customer Relationship Management (Crm), Data (Data Engineering, Data Visualization, Data Governance, Data Scientist), Mobile, Cyber Security, Java, Sap.

Nell’ottica di gestire e guidare questo piano di assunzioni Capgemini in Italia ha anche inserito nel proprio organico Michelangelo Ceresani, manager con un’esperienza ventennale nelle Risorse Umane maturata in Accenture, Vodafone Italia, Luxottica Group e Merck Sharp & Dhome, che ricoprirà il ruolo di Hr Director di Capgemini in Italia.

Le posizioni aperte sono negli hub di Capgemini a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Entrando a far parte di un’organizzazione di oltre 290 mila persone in più di 50 paesi nel mondo, i neoassunti avranno l’opportunità di contribuire a progetti complessi e diversificati per settori, aree geografiche e clienti, operando in un ambiente unico e inclusivo in cui esprimere la propria personalità, beneficiare di un apprendimento continuo e contribuire al miglioramento della società attraverso la piena valorizzazione della potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

Alla ricerca di 350 laureati da devolvere a progetti Industry 4.0

All’interno delle 1.100 nuove assunzioni in programma, la controllata Capgemini Engineering prevede di assumere oltre 350 laureati entro la fine del 2021, da inserire in progetti dedicati alle tecnologie del futuro. La società è alla ricerca di candidati per le sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli e Bari, che si occuperanno di progetti in settori di mercato specifici (Automotive, Infrastructures & Transportation, Aeronautics, Space, Defense, Railway, Energy, Electronics, Life Sciences, Telecoms & Media) legati alle tecnologie più innovative sul mercato: Big Data, Analytics, Internet of Things, Digital Transformation, Immersive Reality, Virtual Reality, Smart Factory e tutti i nuovi strumenti che caratterizzeranno l’industria intelligente.

“Capgemini crede che l’acquisizione di talenti sia una delle leve fondamentali per eccellere sul mercato, per questo abbiamo definito un piano di assunzioni rivoto a giovani e professionisti in possesso delle competenze adatte a sostenere la nostra ambizione di essere partner strategico di tutte le organizzazioni impegnate in un percorso di trasformazione tecnologica”, dichiara Andrea Falleni, Amministratore Delegato di Capgemini Italia. “Chi entra in Capgemini si trova inserito in una cultura che alimenta il talento attraverso un ambiente di lavoro dinamico, variegato ed inclusivo, che consente ad ogni persona di esprimersi in maniera autentica, beneficiare di un apprendimento continuo e contribuire al miglioramento della società attraverso la piena valorizzazione della potenzialità offerte dalle nuove tecnologie”.

