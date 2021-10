Cdp, Alberto Tavani è il nuovo Chief information & transformation officer - CorCom

Cassa Depositi e Prestiti affida il ruolo di Chief innovation & transformation officer ad Alberto Tavani, in azienda dal 2020, che risponderà direttamente all’Amministratore delegato Dario Scannapieco e avrà il compito di gestire il percorso di trasformazione digitale del gruppo, dando impulso al miglioramento delle performance operative di Cdp.

Nato a Napoli 47 anni fa, Tavani è laureato in economia e in passato ha trascorso quasi dieci anni in Andersen Consulting sia in Italia sia negli Stati Uniti. Il passaggio in Bassilichi risale al 2015, e lo ha portato a ricoprire il ruolo di Chief operating officer, prima di approdare in Nexi dove è stato direttore delle strategie.

