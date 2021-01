Cellnex, Bertrand Kan è il nuovo non-executive chairman - CorCom

Il Consiglio d’amministrazione di Cellnex ha nominato Bertrand Kan (nella foto) presidente non esecutivo della tower company. A Tobias Martinez rimarrà la carica di Chief Executive officer. Kan, si legge in una nota, è stato membro indipendente del board fin dal maggio 2015, l’anno della quotazione dell’azienda. Da allora è stato vice-chairman e presidente del comitato per l’audit e il controllo.

Laureato in economia alla London School of Economics, Kan, prosegue il comunicato, ha una grande esperienza professionale nel campo dell’investment banking, con un focus particolare sui settori delle telecomunicazioni, dei media e della tecnologia. Ha trascorso ma parte più grande della sua carriera in Morgan Stanley, dove è stato managing director e chairman dell’ “European Telecommunications Group”. Ha poi proseguito la sua carriera in Lehman Brothers, diove è stato “co-head” dell team globale per le telecomunicazioni e membro del comitato operativo europeo.

Nel 2008 ha assunto la direzione del comitato esecutivo di “Global Telecommunications, Media and Technology Group” in Nomura, entrando anche a far parte del comitato esecutivo globale della società. Tra le altre responsabilità è oggi membro dell’Advisory Council di Wadhwani Asset Management, presidente del supervisory board di Uwc Netherlands in Olanda e presidente sella società statunitense Sentient Blue.

@RIPRODUZIONE RISERVATA