Cesar Cernuda nuovo presidente di NetApp

NetApp nomina Cesar Cernuda come presidente. Nel suo ruolo il manager riferirà al ceo George Kurian, a partire da luglio, e guiderà le global go-to-market Operations che spaziano dalle vendite, al marketing, ai servizi e al supporto.

Cernuda arriva da Microsoft, dove è stato presidente di Microsoft America Latina e vicepresidente della Microsoft Corporation. Durante la sua carriera ha acquisito una vasta esperienza nella guida della business transformation, nella costruzione di team diversificati e ad alto rendimento e nella guida di un cloud business di successo. Nel suo ruolo di presidente, Cernuda lavorerà per migliorare la strategia e l’organizzazione del go-to-market di NetApp, accelerandone la crescita, trasformando il modo di approcciarsi a una clientela sempre più diversificata e cogliendo nuove opportunità di crescita, in particolare nel cloud.

“Con l’adozione di servizi cloud e dati in continua crescita nella regione Emea, NetApp si trova in un’ottima posizione per poter aiutare clienti e partner a muoversi al meglio nell’ambito della trasformazione digitale – dice Cernuda – I principali fornitori di cloud pubblici su larga scala hanno scommesso sulla tecnologia NetApp perché li supporti nella loro offerta ai clienti, e credo che questo sia uno dei migliori esempi di come NetApp si stia trasformando per diventare un’organizzazione cloud-first”. Sono entusiasta dell’opportunità di aiutare e supportare clienti e partner nella gestione e nella protezione di una delle loro risorse più importanti: i loro dati”.

Le tecnologie odierne e il rapido ritmo dell’innovazione digitale hanno creato nuove opportunità per le organizzazioni di impegnarsi e servire i propri clienti. Per cogliere al meglio queste opportunità, le divisioni di marketing, vendite e servizi e supporto di NetApp saranno riunite sotto la guida di Cernuda per creare un’organizzazione di go-to-market integrata e globale. La sua esperienza nella gestione delle vendite aziendali globali e nella trasformazione del business permetterà a Cernuda di favorire un più stretto allineamento tra i gruppi di lavoro, aiutando NetApp a sfruttare in modo più efficiente e rapido nuove opportunità di crescita nei sistemi di storage aziendale e nei cloud data services.

“In un momento in cui stiamo accelerando la nostra strategia cloud e software, l’esperienza di Cesar nel trasformare con successo le grandi organizzazioni globali riuscirà sicuramente a rafforzare la posizione di NetApp come leader nei servizi cloud e a portare valore ai nostri azionisti – spiega George Kurian, ceo di NetApp – Sono entusiasta di dare il benvenuto a un leader del suo calibro, che porterà al team la sua passione per i risultati, il suo impegno per la costruzione di team diversificati e altamente performanti e la sua esperienza nella business transformation, mentre continuiamo a sviluppare la nostra strategia di go-to-market per rispondere ai bisogni sempre diversi dei clienti”.

