E’ l’italiano Marco Marsella è il nuovo direttore del settore “Digitale, EU4Health e modernizzazione dei sistemi sanitari” della direzione generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione Europea, dipartimento responsabile della politica dell’Ue in materia di sicurezza e salute alimentare e del monitoraggio dell’attuazione delle leggi in materia.

Il curriculum di Marsella

Con più di 23 anni di esperienza in posizioni dirigenziali presso la Commissione in vari settori, Marsella – si legge in una nota della Commissione Ue – “è particolarmente adatto a raccogliere le numerose sfide che la sua nuova posizione comporta”, anche grazie alla sua “esperienza unica nello sviluppo e nella conosceza delle tecnologie digitali e dell’innovazione nel settore della salute”.

WHITEPAPER Il PNNR stanzia più di 7 miliardi per le strutture sanitarie: come sfruttarli per la Smart Health HealthTech Pharma

Il ruolo in Dg Connect

Laureato in Informatica e in servizio presso la Commissione Europea dal 2000, Marsella è attualmente vicedirettore per la “Società digitale, fiducia e sicurezza informatica” presso la Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologia, nota come “Dg Connnect“, dove ricopre anche l’incarico di coordinamento dell’unità “Ehealth, wellbeing and ageing”, dove ha contribuito allo sviluppo del certificato Digital Covid dell’Ue.

@RIPRODUZIONE RISERVATA