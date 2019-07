Adecco e Microsoft lanciano 7 nuove Academy: subito 80 assunzioni

Cyber Security, Big Data Analysis e Web Development: queste le “materie” delle 7 nuove Academy annunciate da The Adecco Group e Microsoft nell’ambito di Ambizione Italia, il programma di formazione battezzato a settembre 2018 che mira a formare nuove competenze ma anche a riqualificare le skill tradizionali in linea con i trend tecnologici e le richieste del mercato del lavoro.

I nuovi corsi partiranno il prossimo mese di settembre e potranno contare sui fondi Ex Ebiref. Le lezioni avranno una durata variabile dalle 160 alle 240 ore e si terranno nelle città di Milano, Roma e Napoli coinvolgendo oltre 80 persone, che saranno assunte a tempo indeterminato direttamente da Adecco al momento dell’iscrizione e poi inserite nel mondo del lavoro alla fine del periodo di formazione.

“Le Academy rappresentano un’iniziativa a cui teniamo particolarmente, soprattutto se consideriamo che in Italia il gap tra domanda e offerta di competenze Ict passerà dal 9% del 2015 al 18% nel 2020 – sottolinea Cristina Cancer, Head of Talent Attraction and Academic Partnership di The Adecco Group Italia-. Questi dati, relativi ad una ricerca effettuata da Modis, dimostrano come il nostro sia uno dei Paesi che saranno maggiormente in difficoltà negli anni a venire nell’ambito europeo. Come azienda leader nei servizi dedicati alla gestione delle risorse umane abbiamo dunque il dovere di aiutare non solo i professionisti che cercano lavoro, ma anche le aziende che operano nel settore ict e le iniziative lanciate oggi vanno esattamente in questa direzione”.

Barbara Cominelli, Direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia accende i riflettori sul progetto Ambizione Italia: “Vogliamo dare un contributo concreto all’occupazione nel nostro Paese. Insieme all’ecosistema di partner stiamo aiutando giovani e professionisti già affermati ad acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Le academy sono una colonna portante di questo denso programma e stanno già portando ottimi risultati: 9 persone su 10 tra coloro che hanno seguito questo tipo di formazione tecnico-scientifica hanno trovato lavoro. Le nuove 7 academy realizzate con The Adecco Group sono un altro tassello fondamentale in questo progetto ambizioso che ci porterà a raggiungere oltre 2 milioni di persone”.

