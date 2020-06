Intelligenza artificiale, Intel investe sulle competenze evolute

Intel ha fatto partire il suo primo corso di laurea in intelligenza artificiale. Si tratta di una collaborazione con il distretto universitario della comunità di Maricopa (Maricopa County Community College District, Mcccd), in Arizona. La Commerce Authority locale fornirà una sovvenzione di 100 mila dollari per sostenere il programma, che dovrebbe aiutare decine di migliaia di studenti a trovare lavoro nei settori dell’high-tech, della sanità, dell’automotive, del manufacturing e dell’aerospace. La scelta di Intel è stata determinata dal fatto che Mcccd è la più grande comunità studentesca degli Stati Uniti, con più di 100 mila iscritti stimati in dieci campus, oltre a 10 mila docenti e membri del personale.

Come si svolgerà il programma

L’azienda e Mcccd svilupperanno corsi basati su software e strumenti Intel, a partire da OpenVino Toolkit e Intel Python. Il gruppo inoltre fornirà consulenza tecnica, formazione per docenti, stage estivi e tutor aziendali sia per gli studenti che per i docenti. Gli studenti acquisiranno competenze sulle discipline che riguardano la raccolta di dati, la formazione del modello di intelligenza artificiale, la codifica e l’esplorazione dell’impatto sociale della tecnologia. Il programma includerà anche un progetto Ai di impatto sociale.

Al termine, Mcccd offrirà un diploma associato in intelligenza artificiale che potrà essere trasferito in un corso di laurea di quattro anni. La prima fase del programma sarà condotta online all’Estrella Mountain Community College e al Chandler Gilbert Community College questo autunno.

