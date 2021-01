Amazon rafforza impegno sulle Stem: via alla terza edizione di Techinnovation Girls - CorCom

Amazon Italia rilancia sulle Stem al femminile. Per il terzo anno consecutivo l’azienda supporta e ospita Technovation Girls, il più grande programma imprenditoriale tech per ragazze promosso da Technovation, associazione no profit dedita all’educazione in ambito Stem, che attraverso Technovation Girls mira a rendere consapevoli le studentesse di tutto il mondo delle loro potenzialità di innovatrici del futuro, attraverso l’accesso a nuove competenze informatiche.

Fino a al 5 marzo 2021, Amazon ospiterà momenti di incontro e presentazione dedicati a Technovation Girls, sfida rivolta a studentesse dai 10 ai 18 anni (compiuti entro agosto 2021) di tutto il mondo interessate alla tecnologia, anche senza una precedente formazione nel coding, e che desiderano mettersi alla prova nella creazione di un’App. Inoltre, a tutte coloro che si iscriveranno al programma, Amazon metterà a disposizione Mentor che accompagneranno le partecipanti lungo tutto il percorso di ideazione del progetto: una mentorship che si svilupperà nel corso delle lezioni online offerte da Technovation, dallo sviluppo dell’App, fino alla costruzione di un business plan efficace e della presentazione del progetto stesso, che sarà tenuta davanti ad un comitato di valutazione internazionale.

Agli incontri possono partecipare studentesse dai 10 ai 18 anni, oltre a docenti delle scuole primarie e secondarie che vogliano farsi promotori dell’iniziativa all’interno dei propri istituti. È possibile iscriversi e partecipare online agli eventi di presentazione “Discover Technovation con Amazon Italia” attraverso il sito https://discovertechnovationamazon.splashthat.com/.

Le iscrizioni chiuderanno il 12 marzo “Il supporto di Amazon Italia a Technovation Girls conferma ancora una volta l’impegno di Amazon nel sostenere giovani studentesse nello studio delle discipline Stem: sono ancora aperti, ad esempio, i bandi per aggiudicarsi le borse di studio Amazon Women in Innovation, in collaborazione con il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università degli Studi di Cagliari”, spiega una nota di Amazon Italia.

