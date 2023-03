Ventiquattro posizioni a tempo pieno e determinato per profili altamente specializzati riservate a persone con titolo di laurea o di dottorato da assumere come tecnologi e ricercatori. Ad aprire i due bandi di concorso per posizioni in ambito biotecnologico, nuovi materiali e data analysis finanziate su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Programma Nazionale per la Ricerca è Area Science Park. Si tratta nel dettaglio di 10 posizioni per il ruolo di ricercatrice/ricercatore e 14 le posizioni per il profilo di tecnologa/o di III livello, destinate a tre progetti: Pnrr – Prp@Ceric, Pnrr – Nffa-Di e Pnr Fair-by-Design. I candidati avranno tempo per presentare la propria domanda fino al 13 aprile per quanto riguarda il bando per i ricercatori) e al 17 aprile per i tecnologi.

I tre progetti

“Pathogen Readiness Platform for Ceric-Eric Upgrade” Prp@Ceric: il progetto ha l’obiettivo di potenziare l’infrastruttura di ricerca Ceric-Eric con dotazioni strumentali all’avanguardia per lo studio e la caratterizzazione di agenti patogeni. Il progetto implementerà un ecosistema digitale geograficamente distribuito e integrato a livello scientifico, in grado di offrire agli utenti accademici, industriali e della sanità pubblica competenze e strumenti per studiare patogeni umani, animali e vegetali emergenti.

WHITEPAPER Maggiore trasparenza dei tracciamenti nella Supply Chain? Ecco come, grazie all'IoT IoT Industria 4.0

Nffa-Di è il progetto per l’evoluzione dell’infrastruttura Nffa, incentrata sullo studio di materiali innovativi. Integrerà i laboratori di nano-fabbricazione per la crescita controllata dei materiali su scala atomica, con i laboratori di caratterizzazione strutturale di nano-oggetti e materiali nano-strutturati..

“Fair-by-design” è il progetto che prevede la messa a punto di metodologie di acquisizione dati e metadati, tali da rendere minimo lo sforzo richiesto a ricercatori e tecnologi per rendere pienamente condivisibile e fruibile la loro produzione scientifica e i loro dataset industriali.

I profili ricercati

Nel dettaglio le principali posizioni aperte riguardano un Uv resonance raman spectroscopist, un Afm scientist, un infrared microspectroscopist, due structural biologist, due genomic researcher, un microscopist, un catalysis scientist, un data scientist, cinque data engineer, tre genomic technologist, due microscopy technologist, due business developer per le infrastrutture di ricerca, due project manager.

@RIPRODUZIONE RISERVATA