Aws, via al programma di corsi gratuiti sul machine learning - CorCom

Tre corsi gratuiti on demand sul machine learning a disposizione di imprenditori e tecnici esperti, che anche grazie a questa iniziativa potranno ottenere le competenze per sviluppare una strategia di machine learning per la loro organizzazione. A mettere a punto l’iniziativa, “Machine Learning Essentials for Business and Technical Decision Makers”, è Amazon Web Services all’interno del proprio programma di Training and Certification. Questi nuovi corsi si basano sul programma AWS Machine Learning Embark, un acceleratore di machine learning che conta sull’esperienza e sulla collaborazione di dirigenti ed esperti per risolvere problemi legati al business grazie all’uso di questa tecnologia e a un’esperienza di insegnamento olistica.

La decisione di proporre questo programma deriva dalla constatazione che nonostante il machine learning abbia il potenziale per trasformare quasi tutti i settori, la maggior parte delle aziende fatica ad adottare e implementare questa tecnologia in larga scala. A dimostrarlo è tra l’altro una recente ricerca di Gartner, da cui emerge che soltanto il 53% dei progetti di machine learning passa da essere un prototipo alla realizzazione, proprio a causa degli ostacoli che si incontrano nel campo della cultura e dell’organizzazione delle aziende.

Il progetto fa parte dell’impegno più ampio di Aws, che lo scorso anno ha annunciato l’obiettivo di voler dare un aiuto a 29 milioni di persone su scala globale entro il 2025 per il miglioramento delle loro abilità tecnologiche con lezioni guidate sul cloud computing.

Il primo dei tre corsi è “Machine learning: The art of the possible”. Si pone l’obiettivo di aiutare a comprendere le basi del machine learning attraverso un linguaggio chiaro ed esempi specifici, chiarendo gli ambiti d’uso più comuni di questa tecnologia e le potenziali sfide legate al suo utilizzo.

Il secondo corso è “Planning a machine learning project”, e mira a illustrare come i partecipanti possano preparare la propria organizzazione a utilizzare questa tecnologia, a partire dalla valutazione se il machine learning sia lo strumento adatto per raggiungere gli obiettivi che si vogliono ottenere. Si basa su una serie di domande chiavche aiutano a definire la strategia di machine learning basandosi sulla disponibilità dei dati, le tempistiche e lo sviluppo del progetto.

Il terzo corso è infine “Building a Machine Learning Ready Organization”, che mette a disposizione dei partecipanti le informazioni per la preparazione della propria organizzazione a implementare con successo il machine learning, prendendo in considerazione la valutazione dei dati, la cultura aziendale e suggerendo metodi per l’elaborazione delle linee guida per il proprio progetto di machine learning.

