B2B, WindTre punta su formazione e reskilling - CorCom

Formazione e reskilling in ambito B2B: è questo il focus del nuovo progetto lanciato da Windtre Business, brand dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg. Sales Arena, questo il nome dell’innovativa proposta, combinerà elementi di training tradizionali con strumenti di coaching sul campo e moduli di eLearning online, in un’ottica di “capability building”.

Progetto utile anche per il recruiting aziendale

L’iniziativa è rivolta a tutti i canali di vendita, coinvolgendo oltre un migliaio di colleghi e partner, al fine di rafforzare le abilità di comprensione e risposta delle richieste, sempre più sofisticate e in evoluzione, dei clienti sia attuali che potenziali. Allo stesso tempo, il progetto si propone come un’offerta formativa completa, dinamica e trasversale anche in ottica di recruiting aziendale.

Nel dettaglio, il progetto Sales Arena si articola in un percorso di classi virtuali alternate ad online virtual talks e sessioni di coaching sul campo e coprirà tre aree: tecniche di vendita, contenuti tecnici e prodotti innovativi, applicazione alle attività di vendita dei valori e degli obiettivi aziendali. Oltre a ciò, i partecipanti al programma avranno accesso ad una piattaforma eLearning digitale dedicata, dove approfondire sia le tecniche di base fondate sulle soft skills sia corsi avanzati per personalizzare la relazione con il cliente.

“L’importanza dell’apprendimento sul campo”

“Puntiamo fortemente alla formazione della nostra rete commerciale e ci aspettiamo che questa assuma un ruolo sempre più propositivo nel segmento B2B – commenta Maurizio Sedita, Sales director di WindTre -. Con questo progetto coinvolgente, rivolto a tutta la forza vendite del segmento business e anche ai potenziali nuovi arrivati, crediamo nell’importanza dell’apprendimento sul campo e in un futuro sempre più inclusivo, responsabile e connesso. Vogliamo che Sales Arena sia uno strumento innovativo ed efficace per il raggiungimento di obiettivi commerciali oggi sempre più sfidanti. In un mondo sempre più connesso, Windtre crede in una rete vendita “molto più vicina” ai clienti, in linea con il suo claim. Un network composto anche da punti di contatto digitali, come il sito commerciale e quello istituzionale, i canali social o la nuova app, che permettono un’esperienza d’acquisto full digital, e da una rete, diffusa capillarmente sul territorio, di consulenti pronti ad assistere i clienti con un rapporto diretto e personalizzato, in tutte le fasi del processo, sia nella fase preliminare che nel post-vendita”.

