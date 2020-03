Link Campus University lancia il primo Mba sulla Blockchain

Un Master in business administration interamente dedicato alla blockchain, con corsi modulari e a distanza che consentiranno a ognuno di scegliere quelli che più riadattano alle proprie esigenze. E’ il nuovo Mba in modalità e-learning promosso da Link Campus University e Consulcesi tech, che consente anche a chi lavora e ha tempo limitato di acquisire nuove expertise in maniera fluida e personalizzata, avendo a disposizione on demand gli esperti del campo.

L’idea del master in “Blockchain ed economia delle criptovalute” è nata dalla contata azione che il mercato del lavoro è costantemente alla ricerca di blockchain developer, blockchain engineer, blockchain marketing specialist, blockchain legal expert e blockchain health manager nei settori più disoarati, dal food ai trasporti, dal giornalismo al diritto d’autore, fino al legal. Con aumentare della richiesta, però, è sempre più evidente la carenza sul mercato di figure specializzate, come testimonia una recente indagine di Deloitte secondo cui più della metà delle aziende afferma che la tecnologia blockchain è diventata una priorità strategica per la propria organizzazione. In Italia però, a differenza di altri Paesi, la formazione universitaria in questo campo non è ancora decolata. Proprio per contribuire a colare questo gap è nato il master di Link Campus e Consulcesi, rivolto a neolaureati e professionisti che vogliono avvicinarsi al mondo Fintech, lavorare in ambito finanziario e nel mercato delle criptovalute.

“In un ambiente in continua e rapidissima evoluzione – afferma Gianluigi Pacini Battaglia, ceo di Consulcesi Tech – è necessario introdurre un nuovo approccio allo studio delle potenzialità della tecnologia blockchain con un approfondimento multidisciplinare a livello sia tecnologico che economico”.

“I contenuti del Master si svolgono in modalità e-learning attraverso la piattaforma e sono disponibili sia in lingua italiana sia in quella inglese – aggiunge Gustavo Mastrobuoni di Link Campus University – Il percorso del Master parte da un’ottica macroeconomica generale, per concentrarsi poi sulle potenzialità di sviluppo della Blockchain nei settori della sicurezza, della pubblica amministrazione, dell’intelligence e degli aspetti giuridici legati alla privacy. Una seconda parte è dedicata in modo specifico agli aspetti tecnici della Blockchain, ed alla programmazione degli Smart Contracts”.

Il Master è riconosciuto dall’ente di certificazione Aja Europe come funzionale per maturare le competenze utili al conseguimento della Certificazione delle Competenze professionali per i profili “Blockchain Analyst” e “Blockchain Specialist”: si tratta del primo master, su scala globale, che ottiene questo riconoscimento.

