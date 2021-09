Cloud e intelligenza artificiale, Politecnico di Torino e Reply rilanciano sulle skill - CorCom

Politecnico di Torino e Reply rilanciano sull’alta formazione. Si aprono oggi le le iscrizioni per la seconda edizione del Master di secondo livello “Artificial Intelligence & Cloud Hands-on innovation”.

In partenza a gennaio 2022, il master offre a 40 studenti altamente qualificati un percorso di specializzazione professionale nel settore IT attraverso le sue tecnologie più innovative: artificial intelligence, machine learning e cloud.

Le lezioni, erogate in presenza presso il Politecnico di Torino, vedranno l’alternarsi dei professori del Politecnico di Torino e di specialisti Reply in una combinazione di lezioni teoriche ed esperienze reali. Nel corso del programma gli studenti svolgeranno un project-work presso Reply, dove potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula lavorando all’interno di team impegnati su progetti concreti.

Il master è rivolto agli studenti in possesso di una laurea magistrale in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Elettronica, e, da quest’anno anche in Cybersecurity, conseguita entro il 31 dicembre 2021. L’intero percorso è in lingua inglese e aperto alla partecipazione internazionale.

Le candidature potranno essere inviate entro il 22 ottobre 2021 seguendo le istruzioni disponibili sul sito master.reply.com. Seguirà una fase di selezione durante la quale una commissione composta da membri del Politecnico di Torino e da personale Reply valuterà i curricula dei candidati, completi di percorso di istruzione ed esperienze professionali, e li incontrerà per un colloquio conoscitivo individuale.

Confermata anche per questa seconda edizione la formula “Earn While You Learn”: Reply si impegna ad assumere in azienda i candidati selezionati fin dall’inizio delle lezioni e a sostenere tutti i costi di partecipazione al Master per coloro che accetteranno la proposta di lavoro.

“Con questo percorso di specializzazione, in collaborazione con il Politecnico di Torino, puntiamo a creare una élite di studenti altamente qualificati sulle tematiche IT più innovative da inserire progressivamente nei nostri progetti – spiega Filippo Rizzante, Cto Reply – Artificial intelligence, machine learning e cloud sono fondamentali per Reply e per i nostri clienti, ed è per questo che vogliamo formare gli studenti fin da subito su queste tecnologie.”

“Il Master in collaborazione con Reply – commenta il Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, Paolo Neirotti – fa parte delle diverse iniziative d’eccellenza che la Scuola di Master progetta ed eroga, con un approccio custom-made, per leader di settore e conferma l’iper-specializzazione tecnica che la trasformazione digitale richiede a diversi profili in uscita dalle Lauree Magistrali in ingegneria. Come università tecnica siamo naturalmente preparati per affrontare questo trend grazie alla capacità di progettare Master integrando, ricombinando ed estendendo le diverse aree scientifiche presenti nella nostra offerta formativa di secondo livello, anche grazie all’esperienza nella ricerca applicata e nel trasferimento tecnologico verso le aziende.”

Il Politecnico di Torino e Reply hanno unito le forze per creare un percorso di formazione di eccellenza volto a preparare i professionisti di cui l’industria ha bisogno per affrontare le sfide del futuro.

