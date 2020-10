Competenze digitali, 10 milioni gli “alunni” dei corsi Microsoft

Microsoft, assieme alle sue controllate LinkedIn e GitHub, ha lanciato tre mesi fa l’iniziativa globale Digital Skilling, che ad oggi ha toccato 10 milioni di persone in 231 Paesi, per fare in modo che le persone acquisiscano nuove competenze digitali attraverso corsi di formazione e risorse online messi a disposizione gratuitamente.

In Italia, sono già 90mila gli individui coinvolti nell’iniziativa globale che arricchisce il piano di lungo termine della filiale italiana Ambizione Italia #DigitalRestart. Il piano italiano vede nel mondo della formazione e delle competenze digitali un importante pilastro di rilancio e crescita del Paese dopo l’emergenza sanitaria. Il piano infatti prevede una forte attenzione sulla formazione, con training e percorsi di aggiornamento con l’obiettivo di raggiungere 1,5 milioni di persone tra studenti, professionisti e disoccupati entro i prossimi tre anni.

“La crisi economica – ha detto l’Ad di Microsoft Italia, Silvia Candiani – generata dalla pandemia è senza precedenti. Per non lasciare nessuno indietro, abbiamo unito le forze a livello globale con LinkedIn e GitHub per aiutare le persone che sono rimaste senza lavoro a prepararsi per i lavori del futuro, facilitando l’accesso alle competenze digitali, fondamentali in questa fase di ripartenza. Abbiamo compreso in questi mesi il ruolo centrale del digitale nelle nostre vite e il suo valore strategico. Abbiamo assistito in due mesi a un processo di trasformazione digitale che di solito vediamo in due anni, ma occorrono le giuste competenze per poter cogliere appieno il potenziale e le opportunità di questo cambiamento”.

L’iniziativa, che mira a portare nuove competenze digitali a 25 milioni di persone in tutto il mondo entro la fine dell’anno, è nata in risposta alla crisi economica globale causata dalla pandemia di coronavirus con l’obiettivo di accelerare la ripresa economica, soprattutto per le persone più colpite dalla perdita di posti di lavoro. Ma quali sono i profili sviluppati. Tra tutti quelli disponibili i percorsi di formazione di sviluppatore software, data analyst e customer service specialist sono i tre che hanno registrato più successo in termini di accesso e frequenza a livello globale, a conferma della sempre maggiore richiesta di queste professionalità nel mercato globale.

“La formazione – ha detto Candiani – sarà la chiave per tornare a crescere e a essere competitivi: da una nostra ricerca recente, è emerso per esempio che le organizzazioni che traggono maggior valore dall’adozione dell’Intelligenza artificiale sono quelle che non puntano solamente sull’automazione e sull’efficienza operativa ma anche sulla formazione dei propri talenti. Con il piano Ambizione Italia #DigitalRestart siamo impegnati con i nostri partner per accelerare ancora di più in questa direzione”.

Il piano internazionale include una serie di iniziative e strumenti digitali che coinvolgono tutti coloro interessati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze e che prevedono l’utilizzo di tecnologie come Big Data e Analytics, in grado di identificare le competenze e i profili più richiesti per percorsi di carriera, contenuti di formazione gratuiti per tutto il 2020 con accesso a risorse Microsoft, LinkedIn e GitHub per aiutare le persone a sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro e l’accesso a costi ridotti alle certificazioni Microsoft riconosciute dal mercato fino alla fine del 2020 e accesso gratuito a strumenti avanzati di ricerca del lavoro.

