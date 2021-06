Competenze digitali, Ibm in campo per colmare il gap mondiale - CorCom

Migliorare le competenze e l’occupabilità delle popolazioni meno abbienti. È questo l’obiettivo della collaborazione tra Ibm e 30 organizzazioni nel mondo tra cui enti governativi, community college, non-profit e agenzie per l’impiego.

Secondo il World Economic Forum, colmare il divario delle competenze potrebbe aggiungere 11,5 trilioni di dollari al Pil globale entro il 2028, ma i sistemi di istruzione e formazione devono tenere il passo con le richieste del mercato. Inoltre, come risulta da un recente studio dell’Ibm Institute for Business Value (IBV), chi cerca lavoro sta affrontando grandi sfide e un intervistato su quattro prevede di cambiare datore di lavoro nel 2021.

“Colmare il divario globale delle competenze è una delle questioni più urgenti del nostro tempo – spiega Arvind Krishna, Ibm, Presidente e Ceo – Ecco perché sono orgoglioso di queste partnership, che aiuteranno le persone di ogni provenienza ad acquisire le competenze necessarie per prosperare in un’economia globale in rapida evoluzione”.

L’alleanza si estende in 12 paesi e in Italia comprende Fondazione Human Age Institute, Junior Achievement Italia e ActionAid International Italia Onlus.

Come funziona il progetto

Le organizzazioni utilizzeranno il programma di apprendimento online Ibm SkillsBuild in favore di persone svantaggiate, quali veterani, donne, minoranze, rifugiati e giovani adulti disoccupati. Il programma è progettato per fornire entro 3-6 mesi la preparazione professionale e le competenze tecniche a chi cerca lavoro, guadagnando badge e credenziali riconosciute dal mercato, nelle lingue locali e con un mentoring personalizzato.

ManpowerGroup metterà in contatto queste persone in cerca di lavoro con reali opportunità di carriera. Experis, società parte di ManpowerGroup – attiva nell’IT resourcing – fornirà una visione basata sui dati dei ruoli tecnologici che i datori di lavoro stanno cercando, sfruttando la sua esperienza nello sviluppo di talenti e nel collegare le persone a posizioni nell’ambito del cloud e delle infrastrutture, della sicurezza informatica, dell’analisi dei dati, del digital workspace e delle applicazioni aziendali. Dopo la frequenza dei corsi SkillsBuild, gli esperti ManpowerGroup offriranno valutazione, coaching e supporto personalizzato per aiutare le persone ad accedere a ruoli di crescita e a un lavoro a lungo termine.

Questa alleanza sosterrà l’obiettivo di Ibm di qualificare 500mila persone entro la fine dell’anno attraverso il programma Ibm SkillsBuild. Inoltre, la partnership permetterà anche di fornire a 15.000 persone un’esperienza unica di apprendimento basata su programma, tra cui formazione personalizzata e la possibilità di candidarsi per un lavoro.

Infine si punta a collegare la forza lavoro con reali opportunità di carriera e l’impegno a garantire 7.000 posti di lavoro in diversi settori.

Le organizzazioni aderenti

Tra le organizzazioni nel mondo che hanno aderito: The American Indian Foundation Trust, Andhra Pradesh State Skill Development, Argencon, Bay Area Community College Consortium (BACCC), Bruxelles Formation, Citédes Métiers, CSC Academy, CSRBOX, EdunetFoundation, Fundación Konecta, Junior Achievement Americas, Junior Achievement Italy, Laboratoria, Mission Locale de Paris, Reacha Foundation, TataCommunity InitiativesTrust, The Royal Alberta College, Technifutur®,Technology Ireland Ict Skillnet,Training Point, Turkish Industry & Business Association (TÜSİAD), UnnatiFoundation, Uvi Jagriti Sansthan, VetsinTech, Jeevitam-VSS Tech Solutions Pvt Ltd, Workforce Development Inc. e 60000 rebonds.

