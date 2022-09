Competenze digitali, Vem sistemi lancia IT Girls

Vem sistemi lancia IT Girls, un percorso formativo gratuito certificato da Cisco, pensato per avvicinare le giovani alle professioni Ict, particolarmente richieste nel mercato del lavoro. Si tratta di un corso full time di 4 settimane, realizzato assieme alla Cisco Academy iFoa: 100 ore di Training orientate alla formazione di un profilo tecnico in campo System Integration, con focus su ambito infrastrutturale e in particolare networking che mette a disposizione strumenti e competenze strategiche utili ad affrontare le professioni del futuro.

Il percorso formativo è parte integrante del progetto di Corporate Social Responsibility VemforGirls, che unisce allo storico impegno dell’azienda verso la formazione e l’orientamento dei giovani talenti, anche l’obiettivo di ridurre il gender gap nel settore Ict. In dettaglio, Vem4Girls è un contenitore che include due nuovi progetti: il primo, VemforGirls Academy, di cui fa parte il percorso formativo IT Girls, risponde agli obiettivi di orientamento, formazione, diversity, mettendo a disposizione delle giovani ragazze strumenti e competenze strategiche per affrontare l’evoluzione del mondo del lavoro e le professioni del futuro che rientrano sotto il cappello Stem(science, technology, engineering e mathematics). Il secondo, VemforGirls Learning & Community è invece un progetto di formazione interno al Gruppo VEM, dedicato ai dipendenti, volto a sviluppare una cultura aziendale che metta sempre di più in risalto il valore dell’inclusione e della diversità di genere nei team di lavoro.

Come accedere al corso IT Girls

Per richiedere l’iscrizione a IT Girls è necessario iscriversi entro il 21 ottobre tramite il sito https://vem.com/careers/it-girls/ : l’accesso al corso è gratuito e sarà preceduto da una selezione attitudinale e motivazionale (test di inglese, informatica, logica e colloquio orale). Il corso inizierà il 7 novembre e si terrà all’interno di Vega (Vem Experience Garden & Academy) presso l’headquarter Vem di Forlì.

A chi è rivolto?

Le destinatarie sono giovani neolaureate o neodiplomate in ambito scientifico o tecnologico, con passione e curiosità per la tecnologia ed il digitale. Costituirà titolo preferenziale un pregresso percorso di studi STEM, l’essere disoccupati, il genere femminile (sarà riservato il 60% dei posti disponibili alle donne ma il corso è aperto anche ai ragazzi).

Il percorso formativo

Il percorso prevede quattro settimane di formazione per un totale di 100 ore di Training divise nei seguenti moduli formativi:

Basi di networking (CCNA1, parte CCNA2)

Servizi Cloud

Cybersecurity

Project work / stage

Al termine del corso sarà rilasciata un’attestazione di frequenza. Il percorso è interamente finanziato da Vem Sistemi e realizzato in collaborazione con Ifoa quale Cisco Academy. Partecipare al percorso formativo IT Girls rappresenta una grande opportunità anche dal punto di vista professionale: offre infatti la possibilità di essere selezionati per l’inserimento in Vem sistemi per proseguire il percorso lavorativo, avendo così occasione di completare gratuitamente il percorso di certificazione Cisco Ccna. I neoassunti saranno inseriti in un percorso personalizzato di formazione continua e affiancamento on the job, volto a una costante crescita personale e professionale in un contesto dinamico, collaborativo e di eccellenza tecnologica.

