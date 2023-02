Digital marketing, arriva il bollino blu per le aziende

Le competenze digitali sono sempre più importanti per lavorare in qualsiasi settore, ma è necessaria una qualche forma di certificazione per verificarne la qualità. E’ questo il principio che si nasconde dietro la sigla del nuovo accordo di partnership tra Iab Italia e Qualifier.

Obiettivo sarà permettere alle agenzie iscritte a Qualifier – piattaforma B2B che facilita l’incontro tra aziende e agenzie qualificate negli ambiti della comunicazione, dell’advertising e del digital marketing – di accedere a un sistema di certificazione di qualità in grado di aiutare gli investitori in digital advertising a sapere quali sono i soggetti qualificati cui affidarsi.

Dalla business intelligence alla selezione di partner

Qualifier, attraverso la sua piattaforma B2B proprietaria, permette alle agenzie di valorizzare la propria offerta in modo completo e trasparente, di essere introdotte più facilmente a nuovi clienti e di accedere a strumenti di business intelligence e analitiche delle performance. In parallelo, la piattaforma offre alle aziende strumenti che le supportano nella selezione di nuovi partner, tra operatori già affermati e nuove realtà emergenti negli ambiti marketing, digitalizzazione e innovazione, e un apparato di guide e approfondimenti dedicati al mercato e ai protagonisti del settore che aiuta manager e imprenditori a iniziare nuove partnership in modo più consapevole.

“Oggi contiamo già quasi 4.000 agenzie mappate qualitativamente sull’intero territorio italiano, con altrettante in ingresso” spiega Davide Scodeggio, ceo di Qualifier. “Con Iab Italia condividiamo la medesima missione di dare agli operatori del mercato la possibilità di lavorare secondo criteri definiti e sicuri sia lato domanda che lato offerta, attraverso partner qualificati. Si inserisce in questa visione comune l’accordo siglato sulle Certificazioni di Iab Italia, che da un lato accreditano le competenze digitali delle agenzie e degli operatori, e dall’altro facilitano il processo decisionale di chi investe in canali e strumenti digitali, fornendo uno standard e dei criteri oggettivi di scelta dei propri partner”.

Una certificazione per tutte le aree del digital advertising

Dms, Digital Marketing Skills, la certificazione base di Iab Italia per agenzie (anche non socie), copre tutte le aree del digital advertising – strategia, social e content, performance, branding – dando ad ognuna di esse lo stesso peso. La multidisciplinarietà del modulo Dms vuole garantire agli investitori la scelta di agenzie e operatori del mercato formati da team che hanno una visione completa di tutte le basi del digital marketing e siano in grado di fornire supporto e indirizzare le decisioni di investimento in modo onesto e preparato.

“Il sistema di certificazione ideato da Iab Italia è pienamente collaudato ed è un punto di riferimento per quanti come noi credono serva uno standard di settore in grado di validare la qualità delle competenze digitali delle agenzie operanti nel marketing e advertising digitale per garantire ai brand dei partner competenti e adatti alle proprie attività di comunicazione e a creare uno standard super partes riconosciuto sul mercato, un criterio oggettivo per la scelta dei propri fornitori”, commenta Sergio Amati, General manager di Iab Italia. Non solo,“oggi la Certificazione è un requisito richiesto anche per la partecipazione a bandi di gara e lo sarà sempre di più in futuro con l’estendersi dei processi di digitalizzazione nel Paese”.

Sessanta domande per garantire la qualità delle competenze

Il test della Certificazione Iab, composto da 60 domande, è stato pensato da un comitato tecnico-scientifico di esperti del settore per tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di digital marketing e advertising. La Certificazione Iab rappresenta un importante riconoscimento per le agenzie e gli operatori del settore, poiché garantisce la qualità e l’affidabilità delle loro competenze, fornendo visibilità e trasparenza, con lo scopo di accelerare la crescita del settore, mantenendo allo stesso tempo un alto standard di qualità imparziale. Le agenzie certificate vengono infine inserite in un albo consultabile sul sito Iab Italia, accessibile a chiunque abbia necessità di una guida neutrale per scegliere i propri fornitori o partner.

