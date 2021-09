Digital transformation per i manager: al via l’executive program del Polimi - CorCom

Tutto pronto per l’inizio dei corsi dell’Executive Program in digital transformation Flex della School of management del Politecnico di Milano, in calendario per l’8 ottobre. Si tratta di un programma formativo in modalità full-digital pensato per mettere a disposizione di professionisti, manager e imprenditori una serie di strumenti e di elementi didattici innovativi, utili a portare nel loro business i contenuti della digital transformation.

Come è strutturato il programma

“Learning Digital Transformation in a Digital Environment”, questo il titolo del programma, prevede complessivamente 8 moduli, ognuno dei quali dalla durata di tre settimane, che saranno erogati in distance learning fino a giugno. Al termine del percorso è inoltre previsto un project work finale da realizzare con la consulenza di un membro della faculty e una serie di attività outdoor e di networking. Ai partecipanti sarà inoltre data la possibilità di accedere per sei mesi alla piattaforma premium degli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

WEBINAR Proptech Italia, a che punto è la rivoluzione digitale del Real Estate Digital Transformation Proptech

Gli otto moduli formativi

Gli otto moduli formativi del programma sono suddivisi in quattro moduli metodologici, di cui tre sono obbligatori per tutti e uno di specializzazione a scelta, e quattro applicativi, tutti obbligatori. Quanto infine alle attività outdoor e di teamworking, si tratterà di momenti di confronto reale con gli altri colleghi d’aula e con l’advisory board del programma. Per tutti i dettagli su come partecipare al programma è a disposizione l’indirizzo e-mail executive@mip.polimi.it

Mip4Women

Per le candidate donne che fossero interessate a partecipare a uno dei percorsi executive del Polimi la Mip Management Academy mette a disposizione un contributo allo studio di mille euro grazie all’iniziativa Mip4Women.

La School of management

Nata nel 2003, raggruppa le attività del Mip, la graduate School of business fondata nel 1979, e del dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano. Nella School of management così convergono tutte le attività di ricerca e di formazione sui temi del management.

@RIPRODUZIONE RISERVATA