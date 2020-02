E-skill per i docenti: alleanza Regione Toscana-Acer-Microsoft

Promuovere le competenze digitali tra i docenti e il personale scolastico della Regione Toscana attraverso la collaborazione e la diffusione di soluzioni digitali tecnologiche specifiche per la didattica. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Acer Italia e Microsoft Italia, che vede tra i propri cardini la collaborazione in classe, l’accessibilità e l’inclusione, la sicurezza degli ambienti di apprendimento, la formazione dei docenti, il game based learning & coding, la condivisione di buone pratiche, l’utilizzo di dispositivi innovativi Windows 10 con specifiche tecniche dedicate alle attività educational, le competenze informatiche certificate.

A supporto delle attività previste dal protocollo d’intesa Acer ha fornito 40 dispositivi convertibili TravelMate Spin B118 con sistema operativo Windows 10 Pro. Acer provvederà anche a fornire supporto alle scuole nell’impiego delle tecnologie messe a disposizione, con particolare riguardo alla fase iniziale di impostazione ed avvio ed in fase di valutazione conclusiva della sperimentazione. Dell’accompagnamento e della formazione dedicati al personale docente si occuperà Microsoft Italia.

“Acer si rivolge al mondo della scuola con una linea completa di prodotti e soluzioni per supportare il processo di apprendimento in ogni sua fase consentendo l’esplorazione di tutti gli argomenti, in tutte le situazioni e non solo in classe – afferma Marco Cappella, country manager Acer Italia – Ma la scuola del 21° secolo richiede molto più di una semplice serie di dispositivi e Acer, grazie ad oltre 40 anni di esperienza nel mercato IT, può offrire un ecosistema a 360° gradi, che combina hardware, software, tecnologie innovative, assistenza di altissimo livello e una rete di partner strategici. Insieme al nostro ecosistema di partner, stiamo investendo nel futuro dell’istruzione per garantire un domani migliore per la generazione che verrà. I progetti di innovazione sono per noi di fondamentale importanza – conclude – perché ci aiutano a stabilire un dialogo con le scuole in modo da poterle supportare nel modo migliore in questo processo di rinnovamento didattico-educativo attraverso la tecnologia”.

“Il progetto pilota che vede coinvolti Usr Toscana, Microsoft Italia, Acer Italia e 10 scuole polo proporrà attività formative, rivolte a tutto il personale scolastico interessato, con l’obiettivo di creare dei casi di successo sull’utilizzo del digitale, avendo come capisaldi l’inclusione, l’accessibilità, digital divided, la collaborazione e la condivisione – aggiunge Ernesto Pellecchia, direttore generale Usr Toscana – Per permettere la riuscita e soprattutto l’efficacia della formazione sono previsti dieci incontri sul territorio toscano con lo scopo di creare una rete di docenti esperti sugli ambienti d’apprendimento digitale”.

“Sappiamo bene che gli studenti di oggi saranno i professionisti di domani, in un mondo del lavoro che sta evolvendo – conclude Elvira Carzaniga, direttore della divisione Education di Microsoft Italia – È sempre più cruciale quindi ripensare la didattica affinché possa andare incontro ai cambiamenti in corso e dotare le scuole di strumenti avanzati in grado di aiutare gli studenti a sviluppare quelle skills digitali e trasversali necessarie per poter competere nel mercato del lavoro. In questo contesto la sinergia pubblico-privato diventa sempre più strategica: la collaborazione con Acer e Usr Toscana ci permette infatti di mettere a fattor comune tecnologie e competenze per contribuire a costruire il futuro dei nostri ragazzi”.

