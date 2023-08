Ericsson apre le iscrizioni al Digital Lab. Nocerino: “Plasmiamo nuovi talenti”

Via alle iscrizioni al Digital Lab di Ericsson, il programma di formazione all’avanguardia che offre percorsi Stem ai giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L’edizione 2023/24 è rivolta alle scuole di Roma e provincia, chiamate a manifestare il proprio interesse compilando il form dedicato sul sito dell’azienda entro il prossimo 8 settembre.

Il Digital Lab, come funziona

Giunto alla quarta edizione, il Digital Lab arricchisce la formazione tradizionale degli studenti con competenze Stem e soft skill. Privilegiando un approccio learning by doing, saranno 3 i moduli al centro dell’edizione 2023/24: intelligenza artificiale, robotica, ed elettronica. Ogni modulo prevede 5 sessioni da 2 ore, per un totale di 10 ore da poter far valere per i Pcto.

La formazione avrà luogo presso la sede di Ericsson a Roma, in via Anagnina, e sarà tenuta da più di 80 professionisti altamente qualificati dell’azienda, impegnati come volontari.

“Con il nostro programma di formazione sulle competenze digitali, vogliamo contribuire a plasmare una nuova generazione di talenti, preparati ad affrontare le sfide del futuro e cogliere le opportunità di un mondo in rapida evoluzione – dice Laura Nocerino, Head of People di Ericsson in Italia – Attraverso il Digital Lab, ci dedichiamo con passione a sostenere una crescita inclusiva e vogliamo in particolar modo ispirare le ragazze ad abbracciare con fiducia le sfide dell’innovazione tecnologica”.

Nel 2019 il Digital Lab di Ericsson ha ricevuto da Confindustria il Bollino di Qualità per l’Alternanza Scuola Lavoro (attualmente Pcto).

Il programma Connect to Learn di Ericsson

Il Digital Lab fa si inserisce nel più ampio programma “Connect to Learn” promosso da Ericsson a livello globale e finalizzato allo sviluppo di competenze digitali per i giovani di tutto il mondo. Dalla sua fondazione nel 2010, Connect to Learn ha avuto un impatto positivo su oltre 400.000 bambine e bambini in più di 36 Paesi nel mondo.

L’impegno concreto di Ericsson verso le giovani generazioni è testimoniato anche dai numeri. Negli ultimi anni, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro e dei PCTO, Ericsson ha instaurato collaborazioni con oltre 10 scuole distribuite in 5 diverse città (Genova, Milano, Pagani, Pisa, Roma), formando un totale di oltre 900 studenti.

