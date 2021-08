Fastweb-Arci: alleanza per la formazione sul Servizio Civile Digitale - CorCom

Raffrozare le competenze digitali degli operatori volontari che parteciperanno ai progetti del “Servizio Civile Digitale” e guideranno i cittadini nella trasformazione digitale del Paese, puntando sulla cultura dell’innovazione. E’ questo l’obiettivo della partnership tra Arci Servizio Civile (Asc Aps) e Fastweb Digital Academy, scuola per le nuove competenze digitali creata da Fastweb e Fondazione Cariplo.

L’iniziativa nasce per contribuire a dare una risposta alla carenza di competenze digitali nel nostro Paese, in linea con il programma quadro di sperimentazione “Ponti digitali per reti sociali” del Servizio Civile Digitale, promosso da Dipartimento per la trasformazione digitale e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma ha lo scopo di contribuire a superare l’attuale gap sulle competenze digitali e di produrre un benefico specifico impatto sulle comunità, in linea con quanto delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella Strategia nazionale per le competenze digitali per i quali viene reputato fondamentale lo sviluppo e il potenziamento dei servizi di “facilitazione digitale” sul territorio.

“La collaborazione con Fastweb Digital Academy rientra in una linea di lavoro che caratterizza Asc Aps, con la ricerca dell’inclusione nel servizio civile delle risorse culturali e materiali dei privati – afferma Licio Palazzini, presidente di Asc Aps – Di particolare rilevanza adesso per portare il servizio civile, le organizzazioni che lo realizzano, i giovani che lo vivono, a contribuire alla riuscita del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

“La collaborazione con Arci Servizio Civile è iniziata in Lombardia, rivolta a formare i giovani del Servizio Civile Universale alle competenze digitali – aggiunge Anna Lo Iacono, Senior Manager of Sustainability di Fastweb – Ora si espande a livello nazionale con i giovani del Servizio Civile Digitale. Attraverso la Fastweb Digital Academy vogliamo dare ai giovani volontari gli skill fondamentali che li aiutino ad accompagnare anche le fasce deboli della popolazione verso la trasformazione digitale. Vogliamo aiutare le persone a costruire il proprio futuro”.

