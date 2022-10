Investire nella formazione e contribuire all’inclusione sociale ed economica dei giovani residenti nel Mezzogiorno: questi gli obiettivi al centro della partnership tra Fondazione Cdp e Develhope, scuola di coding e realtà specializzata nella progettazione e nello sviluppo di prodotti digitali.

Il progetto nel dettaglio

La collaborazione, si legge in una nota congiunta, porterà all’erogazione di 65 borse di studio del valore di 1.900 euro ciascuna, per un totale di oltre 120 mila euro. La borsa di studio garantirà l’accesso a un percorso di formazione della durata di sei mesi, con corsi interamente fruibili da remoto. Il programma di studi permetterà agli studenti interessati di sviluppare le competenze utili alla progettazione di siti web, videogiochi e applicazioni per sistemi Android e iOs prevendendo anche, a fine percorso, attività mirate all’inserimento nel mondo del lavoro.

Nel dettaglio, il 65% dei contributi sarà destinato a donne in possesso del solo diploma di scuola superiore, mentre il restante 35% verrà assegnato a candidati Neet e a persone appartenenti alle categorie protette. Tutti i beneficiari dovranno inoltre essere residenti nel Sud Italia.

La progettualità condivisa tra Fondazione Cdp e Develhope punta dunque a contribuire allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno attraverso un’offerta formativa in linea con i più elevati standard europei e che ha già saputo dimostrarsi efficace. Solo nel corso dell’ultimo anno, sono stati infatti più di 50 i professionisti del digitale formati ogni mese, di cui oltre 100 sono già impiegati in realtà di rilevanza internazionale avendo trovato, per il 90% dei casi, un impiego entro 3 mesi dalla fine dei corsi.

Le digital skill come motore di inclusione

“Lo sviluppo di competenze digitali è fondamentale per essere competitivi nel mondo del lavoro, ancora oggi caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione e di inattività giovanile, soprattutto nel Sud Italia”, commenta Giovanni Gorno Tempini, Presidente della Fondazione Cdp. “Grazie all’impegno di Fondazione Cdp e alla collaborazione con Develhope vogliamo cercare di contribuire nel ridurre questo divario attraverso percorsi mirati di formazione professionale capaci di generare un impatto sociale ed economico positivo per il Mezzogiorno”.

Massimiliano Costa, founder di Develhope, aggiunge: “Siamo felicissimi che Fondazione Cdp abbia abbracciato la nostra visione di trasformare le digital skill in un motore di inclusione per le categorie più fragili e in difficoltà. Mancano decine di migliaia di sviluppatori in Italia, quale migliore opportunità di integrazione per categorie che fanno fatica ad inserirsi in un contesto lavorativo?”.

