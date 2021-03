Gonella, Wind Tre: "I nostri manager al fianco dei giovani" - CorCom

“In linea con il nostro purpose e i valori di Responsabilità e Inclusione, Wind Tre da sempre connette e crea un ponte virtuoso tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, favorendo l’orientamento e l’employability dei giovani”. Lo ha detto Sergio Gonella, direttore Culture, People Development & Talent Acquisition di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, partecipando al lancio del progetto “Open Doors – Diamo Futuro alle nuove generazioni”. All’evento hanno preso parte il ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone e quello dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, insieme a vari Ceo e manager del panorama aziendale nazionale.

“Open Doors è per noi un progetto straordinario – aggiunge – perché ci permette di portare l’esperienza e i consigli dei nostri manager ai giovani, in modo da supportarli nelle scelte che saranno fondamentali per tutta la loro vita. Wind Tre promuove ogni anno, infatti, numerosi progetti e iniziative, proprio nell’ambito delle cosiddette politiche giovanili. Innanzitutto le Academy di orientamento e formazione – sottolinea Gonella, che realizziamo con le Università per preparare i giovani ai mestieri del futuro. Tra esse, recentemente, ricordiamo quelle con il Politecnico di Milano, su 5G, Data Science e Cybersecurity, e con la Luiss, denominata ‘Data Girls’, per formare le studentesse attraverso una challenge reale nel mondo dei Big Data”.

“Sempre nelle Università, realizziamo, periodicamente, incontri e testimonianze di orientamento professionale con il coinvolgimento di nostri manager per preparare i giovani studenti ad affrontare i colloqui di selezione e a mettere a punto il proprio ‘personal branding’ – conclude Gonella – Infine Wind Tre realizza ogni anno ‘Onstage’, stage dedicato a circa 50 giovani studenti universitari, altamente formativo e finalizzato all’assunzione dei migliori candidati”.

