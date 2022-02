Industria 4.0, Umana e SolidWorld battezzano l'academy - CorCom

Formazione ad hoc per i professionisti di Industria 4.0. L’agenzia per il lavoro Umana e SolidWorld, azienda che sviluppa tecnologie 3D per l’intero processo digitale delle imprese, lanciano “Insight4Works”, l’Academy dedicata allo sviluppo di competenze digitali necessarie per l’inserimento di diplomati e laureati nel mondo del lavoro, in particolare nelle “fabbriche digitali”, l’evoluzione della fabbrica tradizionale caratterizzata da un alto tasso di innovazione tecnologica e interconnessa.

L’Academy nasce con l’obiettivo di individuare giovani talenti su tutto il territorio nazionale da formare come esperti di prodotto in area Cad e3D, Manufacturing Consultant, progettisti e preventivatori, Erp Integrator, Mes Specialist e Digital Enabler.

“Uno dei pilastri del Pnrr è quello dell’innovazione e della transizione digitale ed ecologica – commenta Roberto Rizzo, fondatore e presidente di SolidWorld– questo percorso si inserisce nel modo in cui intendiamo il nostro ruolo non solo come imprese ma come soggetto sociale. La formazione e la condivisione di competenze che costituiscono il futuro del lavoro in Italia ed all’estero è sempre stata parte della nostra offerta alle imprese clienti e del nostro impegno di sostenibilità sociale verso il territorio. L’Academy di Alta Formazione Insight4Worksvuole essere non solo un potenziale bacino per le assunzioni del nostro gruppo in crescita, bensì un luogo dove i giovani possono imparare competenze digitali oggi fondamentali nel mondo del lavoro”.

“Le Academy –spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana – sono percorsi formativi che sempre più frequentemente caratterizzano i processi di recruiting nelle aziende. Un modello formativo sul quale Umana punta da tempo e che consente non solo di superare lo skill gap fra scuola e impresa, ma anche di ricostruire nuove e più aggiornate competenze professionali. Da questa consapevolezza nasce la collaborazione con SolidWorld che ha dato origine all’Insight4Works Academy, un percorso virtuoso e innovativo che consentirà alle aziende di poter contare sulle professionalità di cui hanno bisogno e ai ragazzi di affrontare un mercato del lavoro sempre più mutevole e competitivo”.

Insight4Works: come funziona l’Academy

Il processo di selezione è aperto a diplomati e laureati in tutta Italia, con curriculum studiorum di tipo tecnico. Per quanto riguarda i titoli di studio, a titolo esemplificativo sono suggeriti percorsi di laurea in: Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Statistica, Matematica, Fisica, Economia e/o Facoltà che permettano un efficace inserimento nell’Academy. Le persone più interessanti per l’Academy sono dotate di spirito di iniziativa e passione per il mondo della tecnologia al servizio delle imprese.

L’Academy partirà il 21 marzo e prevede un percorso strutturato in 248 ore in modalità ibrida con moduli specifici sulle soft skill che hanno l’obiettivo di formare i candidati nelle abilità più in linea con la professione. I talenti selezionati per Insight4Works saranno valutati anche per la loro capacità relazionale, la creatività e la propensione al lavoro in team. Le selezioni per partecipare all’Academy sono aperte. I docenti di Insight4Works sono professionisti appositamente selezionati dai rispettivi segmenti di competenza e in particolare hanno operato nell’ambito manufacturing su progetti complessi.

