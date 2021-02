Informatica per la medicina, all'Università di Firenze via al primo master - CorCom

L’informatica per la medicina: nasce all’Università di Firenze il master di II livello in biomedicina computazionale. Venti i posti disponibili: si accede tramite selezione. Al via anche un corso di perfezionamento sempre in biomedicina computazionale. “Il legame fra informatica e medicina sta diventando sempre più strategico – spiega in una nota l’Ateneo fiorentino – L’applicazione dei metodi informatici all’indagine su fenomeni biologici, a esempio attraverso l’analisi dei dati del sequenziamento del Dna, ha consentito importanti sviluppi nella conoscenza di malattie comuni o ereditarie, così come nello studio dei tumori. E’ la frontiera della medicina di precisione, che permette trattamenti farmacologici mirati”.

In questo ambito nascono così “all’Università di Firenze, con il fondamentale sostegno di Fondazione Cr Firenze” il master e il corso di perfezionamento in biomedicina computazionale, frutto della collaborazione tra il dipartimento di medicina sperimentale e clinica diretto da Francesco Annunziato, il dipartimento di ingegneria dell’informazione diretto da Enrico Vicario e la Scuola di scienze della salute umana presieduta da Betti Giusti. I due percorsi formativi, si spiega ancora, “hanno l’obiettivo di fornire agli studenti le basi teoriche e pratiche dei principali metodi sperimentali alla base della medicina di precisione.

“L’intento – spiega il coordinatore di ambedue i corsi Alberto Magi, ricercatore di bioingegneria elettronica e informatica – è quello di creare dei nuovi profili professionali in grado di utilizzare strumenti matematici, statistici e computazionali per l’analisi e l’interpretazione, sia in senso numerico che biologico, dei big data in medicina. Si tratta di un settore di fondamentale importanza per l’area scientifica e biomedica: per questo abbiamo deciso di offrire formazione qualificata a due diversi livelli”. Il bando e le informazioni per il master sono su https://www.unifi.it/p11835.html#biomedica ; i dettagli per l’iscrizione al corso di perfezionamento sono su https://www.unifi.it/p11838.html#biomed.

