La sfida di Unilever: 30 milioni per dotare di nuove skill il 100% dei dipendenti

30 milioni di euro per avviare un maxi piano europeo per la formazione e il reskill del 100% della forza lavoro, nessuno escluso. Un maxi piano che vede l’Italia in pole position grazie alla firma di un accordo – unico del suo genere – con le sigle sindacali. Questa la sfida di Unilever, colosso che vanta oltre 400 fra i brand più noti nel campo del food & beverage nonché di prodotti per l’igiene e per la casa.

Al Binario F di Roma, la “cittadella” di Facebook che punta alla formare nuove competenze, azienda e sindacati hanno annunciato la firma dell’accordo che dà il via ad un ambizioso progetto di “Umanesimo digitale” che di qui ai prossimi 18-24 mesi punta a dotare di competenze innovative, quelle più in linea con i nuovi trend di mercato, tutti i dipendenti della filiale italiana. “Abbiamo deciso di coinvolgere tutti, perché la sfida digitale non esime nessuno, ed è giusto che ciascuno si doti delle skill più adatte alle proprie esigenze e alla propria funzione”, sottolinea Gianfranco Chimirri, Hr Director di Unilever Italy.

La roadmap prevede una prima fase di analisi, che si concluderà a dicembre 2019, “che mira a individuare ruoli e competenze”, per poi dare il via alla fase operativa, quella della formazione vera e propria attraverso 3 pilot, di cui due nel settore dell’alimentare e uno nel chimico. “I 30 milioni messi a disposizione a livello Europa – puntualizza il manager -saranno distribuiti sulla base dei progetti che saranno avviati nei vari Paesi. E in Italia puntiamo a ottenere tutte le risorse necessarie per dotare i nostri dipendenti di skill innovative”. La formazione sarà portata avanti attraverso percorsi “che non si limiteranno a un tot di ore ma saranno modulati sul principio della formazione continua, un work in progress gestito anche attraverso le piattaforme online o esperienze dirette sul campo”, annuncia Chimirri ricordando che “aziende come ad esempio Amazon potranno essere prese in considerazione per attivare percorsi ad hoc”.

L’accordo vede in campo Cgil-Flai, Fai.Cisl, Uila e Union Food. “Abbiamo accettato questa commessa perché vogliamo essere protagonisti del cambiamento al fianco dell’azienda”, sottolinea Sara Palazzoli, Segretaria nazionale Flai Cgil. “La digitalizzazione non va subita ma cavalcata per superare le diseguaglianze e consentire a tutti i dipendenti di essere adeguatamente formati”. Da parte sua Pietro Pellegrini, Segretario nazionale Uila Uil puntualizza che “con questo accordo diamo inizio a una nuova fase delle relazioni sindacali in cui si anticipano gli eventi”. E Roberto Benaglia, Segretario nazionale di Fai Cisl aggiunge che “si tratta di un accordo apripista che si preoccupa di arrivare in tempo restituendo un valore importante ai sindacati, spesso accusati di arrivare tardi, quando le crisi sono già in atto ed è difficile intervenire”. E Benaglia auspica anche che “questo progetto faccia da avvio a una fase di dibattito politico sulla questione delle nuove competenze nel mondo del lavoro”. Alessandro Glisenti di UnionFood auspica inoltre che “l’accordo possa essere un riferimento a livello nazionale a beneficio di tutte le aziende che si trovano a dover affrontare la sfida del reskill”.

L’avvio dell’accordo è stato anche un’occasione anche e soprattutto per fare il punto proprio sul tema del nuovo lavoro e per sgombrare il campo dagli allarmismi sulle migliaia di posti a rischio per effetto della rivoluzione digitale. “Bisogna analizzare i numeri reali per capire cosa ci attende”, sottolinea Mariano Corso, docente del Politecnico di Milano nonché co-fondatore e direttore scientifico di P4I (Digital360 Group). “Per effetto del cambiamento demografico si assisterà a una forte diminuzione della popolazione lavorativa attiva, come emerso dalle rilevazioni dell’Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano. Di qui a 15 anni ci saranno 2,9 milioni di lavoratori in meno e pur calcolando i posti creati per effetto dell’immigrazione il saldo sarà comunque negativo e si calcolano 1,5 milioni di posizioni vacanti. Di contro si attende la creazione di 4,7 milioni di nuovi posti di lavoro derivanti dalla rivoluzione digitale. La tecnologia dunque non rappresenta affatto un problema ma semmai la soluzione considerate le opportunità che verranno a crearsi”.

Sempre stando ai numeri saranno 3,6 milioni i posti di lavoro legati al campo dell’automazione industriale e dell’intelligenza artificiale. “La sfida odierna è aumentare la produttività, una sfida che se messa a segno consente di attivare a sua volta enormi opportunità in quanto ad attrattività da parte degli investitori. E per arrivare al traguardo serviranno più persone, non meno persone, ma dotate di competenze nuove e innovative. Il capitale umano del futuro va però formato ora. Ed è giusto investire su tutti e non solo su quelle figure considerate potenzialmente a rischio. In questo modo si potrà innalzare anche la qualità del lavoro e dunque creare valore”.

