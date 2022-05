PA digitale, FPA lancia il corso di formazione sulle soft skill

Lo sviluppo delle competenze e la formazione dei dipendenti pubblici, insieme alle nuove assunzioni, sono gli aspetti su cui maggiormente si sta puntando per rafforzare la Pa e metterla nelle condizioni di lavorare all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Ma quali competenze occorrono per avere davvero una Pa rinnovata e motivata? Sono gli stessi dipendenti pubblici a sottolineare come l’offerta formativa dovrebbe puntare in particolare sulle competenze trasversali: il dato è emerso nell’indagine di Fpa indirizzata alla propria community di dipendenti pubblici. Il 62,5% dei rispondenti chiede un investimento sulle cosiddette soft skill, il 61,9% su competenze tecnologiche e il 57% sulle competenze organizzative.

Il percorso formativo ideato da Fpa Digital School

Conoscere, sviluppare e valorizzare le soft skill è vitale per favorire una sana cultura organizzativa orientata alla collaborazione e alla crescita personale. Per questo Fpa Digital School ha ideato un percorso completo in cui sono approfondite tutte le competenze trasversali necessarie per attivare il cambiamento organizzativo nelle Pa, e per favorire una maggiore consapevolezza verso sé e verso gli altri.

Il percorso “Competenze trasversali per il cambiamento organizzativo”, disponibile sulla piattaforma di Fpa Digital School prevede inoltre un “On-boarding kit | Competenze trasversali per i nuovi assunti” come proposta formativa per chi è appena entrato a lavorare nell’organizzazione per favorirne l’inserimento e sfruttare al massimo la motivazione, potenziandone le competenze di autodeterminazione, di team working e di leadership.

“La lezione più preziosa della pandemia è la riscoperta della centralità del fattore umano”, sottolinea Gianni Dominici, Direttore generale di Fpa, società del gruppo Digital360, editore di Corcom. “Solo la capacità di gestire lo stress, di instaurare relazioni di solidarietà con i colleghi e di adattarsi ai cambiamenti continui, adottando strategie lontane dalle abitudini, rende un team pronto ad affrontare le sfide della complessità. Ecco perché abbiamo scelto di proporre questo percorso formativo, convinti che si debba mettere in campo una formazione che parta dai reali fabbisogni delle amministrazioni e delle persone che in esse lavorano, a partire dai nuovi assunti”.

Il tema delle competenze sarà inoltre al centro di diversi appuntamenti al prossimo Forum Pa 2022 che si terrà all’Auditorium della tecnica a Roma (oltre che online) dal 14 al 17 giugno. A tutti coloro che visiteranno lo stand di Fpa Digital School durante la manifestazione sarà rilasciato un coupon di sconto del 20% per i corsi di formazione.

