WindTre lancia Sales Growing Lab. Giusti: "Valorizziamo i talenti" - CorCom

La rete vendita è un asset fondamentale per un operatore come WindTre che raggiunge capillarmente l’intero territorio nazionale e conferma la propria vicinanza alle persone. Per questo, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg ha puntato su una nuova iniziativa di recruiting e sviluppo che parte proprio dall’esperienza negli store WindTre Retail di alcune città italiane.

Ne parliamo con Manuela Giusti, HR Management & Compensation Director di WindTre. “Siamo sempre stati convinti che il valore distintivo dei nostri punti vendita sia rappresentato dalle persone che vi lavorano. Non è un caso che WindTre si sia confermata per cinque anni consecutivi, spiega la Giusti, al primo posto per l’eccellente servizio di assistenza ai clienti nei suoi negozi, in base alle ricerche dell’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza”.

“La forte propensione al cliente, le capacità relazionali e di problem solving, acquisite grazie all’esperienza negli store, sono caratteristiche fondamentali, presenti anche nel nuovo ‘modello di cittadinanza’ che ispira i comportamenti e l’agire delle persone di WindTre”, continua la manager. “Per questo, i punti vendita WindTre Retail, la rete di proprietà dell’azienda, hanno assunto, nel tempo, una funzione di ‘Hub’ dove trovare e sviluppare talenti. Ne sono una testimonianza i 75 passaggi dai nostri negozi alle aree di staff, prevalentemente nella funzione Sales, che si sono registrati tra il 2019 e il 2020”.

In questo contesto, WindTre ha da poco lanciato “Sales Growing Lab”, un nuovo programma rivolto a neo-laureati in ingegneria ed economia. “Il percorso all’interno del ‘Sales Growing Lab’ – precisa la manager WindTre – inizia con una selezione che segue tecniche di gamification, per mettere alla prova le competenze dei candidati generando grande coinvolgimento. I giovani scelti inizieranno un’esperienza di sei mesi all’interno dei nostri negozi di proprietà, una sorta di ‘allenamento’ per acquisire e potenziare la visione customer-centrica necessaria per iniziare una carriera interna a WindTre, a partire proprio dalla nostra Direzione Sales”. L’obiettivo è quello di attirare i migliori talenti e di avvicinarli al mondo delle Vendite, che per Giusti rappresenta anche “un settore in cui si esprime appieno l’attenzione di WindTre verso il tema della gender parity: basti pensare che 3 area manager su 5 sono donne e ben il 66% della popolazione dei negozi WindTre Retail è femminile”.

Le recenti assunzioni nell’ambito del programma “Sales Growing Lab” sono 5 sui territori di Roma, Milano e Bologna. “Si tratta di un progetto molto importante per WindTre, conclude Manuela Giusti, considerando anche che, in quest’anno così particolare, le persone dei nostri negozi hanno portato avanti, ogni giorno in prima linea, il Purpose aziendale: eliminare qualsiasi distanza tra le persone”.

