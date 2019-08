Corazza alla guida della Fondazione Marconi

Cambio al vertice della Fondazione Marconi. Dopo oltre 20 anni di presidenza da parte del professor Gabriele Falciasecca, con nomina del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il 9 agosto il testimone è passato al professor Giovanni Emanuele Corazza, ordinario di Telecomunicazioni presso l’ateneo Bolognese, presidente del Consorzio Interuniversitario Cineca, fondatore del Marconi Institute for Creativity nonché membro del Board della Marconi Society.

Al fianco di Corazza, all’interno del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione che ha sede presso Villa Griffone a Sasso Marconi, dove si trova anche il Museo Marconi, siederanno il Rettore dell’Università di Bologna, il professor Gianluca Mazzini in rappresentanza degli enti locali, Federico Lorenzini in rappresentanza del Mibac e Stefano Possati in rappresentanza del Gruppo emiliano-romagnolo dei Cavalieri del Lavoro.

“La Fondazione Marconi – ha dichiarato Corazza – ha il potenziale per svolgere un ruolo di rilievo a livello nazionale ed internazionale, incorporando aspetti di storia della tecnologia e ricerca scientifica e consentendo proiezioni al futuro dei principi del pensiero inventivo. La figura del grande inventore può infatti diventare fonte di ispirazione per le nuove generazioni, in un’epoca storica dove la creatività diventerà sempre più la nostra caratteristica fondamentale nella collaborazione tra l’uomo e la macchina”.

La nuova presidenza si apre, dunque, nel segno della continuità storica della tradizione marconiana coniugata ai nuovi trend sul ruolo sempre più importante della creatività nei processi di governance dell’innovazione.

