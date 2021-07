Da Fondazione Vodafone ai vertici Rai: Marinella Soldi presidente della tv pubblica - CorCom

Marinella Soldi è ufficialmente la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza ne ha ratificato l’elezione, dopo la designazione da parte del Cda della tv pubblica della scorsa settimana. Soldi ha ottenuto 29 voti, 2 più del quorum necessario all’elezione. I voti contrari sono stati 5, le schede bianche 3.

Chi è Marinella Soldi nuova presidente di Viale Mazzini

La manager, attualmente presidente della Fondazione Vodafone Italia, presidente del comitato remunerazioni e nomine di Ferragamo e Consigliere Indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo, aveva ricevuto l’ok prima dell’assemblea degli azionisti e poi del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fondamentale il parere vincolante della bicamerale, dove servono due terzi dei voti a favore per il via libera alla nomina (27 su 40). Per due voti quindi Soldi è ufficialmente alla guida del servizio pubblico.

Nata a Figline Valdarno (Firenze) e cresciuta a Londra, ha conseguito una laurea in Economia presso la London School of Economics e un Master in Business Administration presso Insead, Francia. Ha avviato la propria carriera in McKinsey Company, lavorandovi come consulente strategico per tre anni fra Londra e l’Italia. Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching, società di leadership coaching con clienti in tutto il mondo, svolgendo per nove anni il ruolo di leadership coach, nei settori della tecnologia e dei media. È stata ceo di Discovery Network Southern Europe (per i Paesi Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre 2018. Ha ricoperto ruoli di senior management per cinque anni presso Mtv Networks Europe, Svp Strategic Development a Londra e GM, e per Mtv Italia a Milano.

