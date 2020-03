Danilo Rivalta alla guida di Finix Technology

Sarà Danilo Rivalta a guidare Finix Technology Solutions, il nuovo player italiano nel campo della trasformazione digitale, che eredita l’esperienza dell’ex Fujitsu Technology Solutions.

Nel suo ruolo di ceo Danilo Rivalta non si assumerà solo la responsabilità di ristrutturare e rafforzare l’organizzazione dell’azienda, ma, grazie alla sua lunga esperienza nel mercato IT, indirizzerà lo sviluppo di Finix al fine di rafforzarne la presenza nel mercato della Digital Transformation.

Questo sviluppo poggerà sulla base ampliata di prodotti Fujitsu, integrati con soluzioni e servizi, per rispondere, con il supporto del canale, alle effettive esigenze sia dei clienti Smb che di quelli Corporate.

Danilo Rivalta vanta una lunga esperienza nel top management internazionale nell’ambito della trasformazione di player IT. Rivalta infatti, è stato tra l’altro Vice Presidente Vendite Sud Emea per BMC Software, ceo di Hal Knowledge Solutions, VP Sud Europa e Centro Orientale presso Diebold Inc e General Manager Europa Occidentale per Euronet Worldwide.

È altresì founder e presidente della StartUp The Go To Market Company e vanta un consolidato network all’interno dell’industria delle StartUp e del mercato IT.

“Il nostro ruolo è aiutare l’ecosistema italiano industriale, in modo particolare telco e finanziario, a cogliere l’opportunità unica di innovazione tecnologica offerta dalla trasformazione digitale – spiega Rivalta – Viviamo in anni straordinariamente affascinanti in cui la tecnologia declinata negli ambiti di Intelligenza Artificiale, CyberSecurity, Internet of Things – solo per citarne alcuni – cambierà il nostro modo di fare business e il nostro modo di vivere. Finix si impegna fin da oggi a introdurre tali tecnologie sul mercato italiano contribuendo alla realizzazione di innovativi progetti di successo grazie al nostro team di professionisti e al nostro ecosistema di partner attuali e futuri”.

