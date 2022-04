Dazn Group nomina di Sandeep Tiku nuovo Chief Technology Officer.

Sandeep Tiku guiderà i team dedicati allo sviluppo della tecnologia e del prodotto di Dazn a livello globale, in vista della nuova fase di sviluppo che la principale piattaforma di streaming sportivo sta per intraprendere. Anche grazie all’expertise di Tiku, Dazn integrerà progressivamente la propria offerta con nuove esperienze, con l’obiettivo di diventare un ecosistema interattivo di intrattenimento sportivo, aprendosi così a nuovi mercati.

La nomina del manager, con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie di trasformazione e di piattaforme complesse per prodotti digitali B2C, segue il lancio di Dazn X, il laboratorio di innovazione dell’azienda, e si inserisce perfettamente all’interno degli investimenti in tecnologia portati avanti da Dazn, nonché nell’impegno dell’azienda volto a garantire un’esperienza eccezionale ai tifosi, che sappia integrare la fruizione live dello sport con contenuti sempre più ricchi e interattivi.

Sandeep Tiku arriva in Dazn dopo un’esperienza in Entain, società di gioco e intrattenimento globale quotata Ftse 100, per la quale ha ricoperto la carica di Chief Operating Officer e ha supervisionato lo sviluppo di nuove tecnologie e le operazioni a supporto di un portafoglio di marchi presente in oltre 30 mercati. Durante i suoi otto anni in Entain, Tiku è stato determinante nel far diventare la piattaforma globale leader del settore solida e scalabile.

“Avendo lavorato al fianco di Sandeep per molti anni in Entain, conosco la sua eccezionale competenza e so quanto sia visionario – commenta Shay Segev, ceo di Dazn Group – È la persona giusta per guidare i team di tecnologia di Dazn. L’azienda sta crescendo molto e sta ampliando la propria offerta: la presenza di Sandeep ha in questo momento un valore inestimabile in vista dello sviluppo di nuove modalità per coinvolgere tutti gli appassionati sportivi e per la trasformazione del mercato globale dello sport”.

“Entrare a far parte di un’azienda come Dazn, che ha grandi ambizioni e mette il cliente al centro di tutto ciò che fa, è fantastico – dice Tiku – La loro visione unita alla mia esperienza tecnologica garantirà un potenziale davvero fenomenale. Non vedo l’ora di lavorare con Shay e i team tech globali per far crescere la piattaforma Dazn e renderla la vera e unica destinazione per gli appassionati di sport in tutto il mondo”.

