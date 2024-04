Digi Mobil pronta ad assumere: ecco le figure ricercate

Buyer, stage controller, stage legal, funzionari commerciali in varie aree, tlc engineer junior, agenti di permesso, posatori, D2D: sono alcune delle posizioni aperte in Italia da Digi Mobil, operatore di telefonia mobile virtuale che fa parte del conglomerato internazionale Digi Communications. Le opportunità di lavoro spaziano in vari settori e includono ruoli a contratto a tempo indeterminato oltre a percorsi di formazione e tirocini.

Ricavi in crescita del 13% nel 2023, +16% di utenti in Italia

Contraddistinta da una natura dinamica e dall’orientamento globale, Digi punta a sostenere il suo sviluppo nel nostro Paese attraverso l’incremento dei collaboratori. Basandosi sugli ultimi dati finanziari del 2023, l’azienda ha visto un incremento dei propri ricavi consolidati, arrivando a 1.690,4 milioni di euro, segnando un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. L’Ebitda, dopo gli adeguamenti, ha visto un incremento del 17% rispetto al 2022, posizionandosi a 592,7 milioni di euro. Se si esclude l’impatto dell’Ifrs 16, l’Ebitda rettificato ha visto un aumento del 19%, arrivando a 509,3 milioni di euro. Specificamente in Italia, il numero di utenti di servizi mobili è cresciuto del 16% su base annua, toccando quota 420mila Rgu alla fine del 2023.

WHITEPAPER Vuoi ottenere feedback costruttivi dai tuoi clienti? Scopri come effettuare indagini efficaci Work performance management Recruiting

Forza lavoro come pilastro del successo

“Il trend positivo osservato negli ultimi anni in Italia ci motiva a cercare nuove leve e a farle diventare attori principali nel nostro cammino verso la crescita, offrendo loro reali opportunità di evoluzione professionale”, dichiara Dragos Chivu, General Manager di Digi Italia. “La nostra azienda pone un forte accento sull’innovazione e sulla dinamicità, considerando la nostra forza lavoro come uno dei pilastri del nostro successo. La nostra visione si basa su valori solidi come la trasparenza, il senso di comunità, il lavoro di squadra e la determinazione, e siamo fiduciosi che, grazie a questa visione, continueremo a migliorare, rispondendo sempre meglio alle esigenze dei nostri clienti”.

Le domande possono essere inviate via email a cv@digimobil.it, caricate nella sezione dedicata del sito aziendale o tramite LinkedIn.

@RIPRODUZIONE RISERVATA