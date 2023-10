Digital transformation, Globant investe 75 milioni in Italia e annuncia 700 assunzioni

Ammonta a 75 milioni di dollari in tre anni, pari a oltre 71 milioni di euro, l’investimento in talenti che Globant mette sul piatto per espandere le proprie attività in Italia: obiettivo sarà raggiungere i 1.000 dipendenti. L’azienda, che è nativa digitale e mira a reinventare le imprese attraverso soluzioni tecnologiche innovative, è entrata nel Belpaese nel settembre 2022 acquisendo la bolognese Sysdata (300 dipendenti e 22 milioni di euro di fatturato).

Il piano di assunzioni si concentrerà principalmente su specialisti in generative AI, data platform, application development, cloud, business hackers e digital marketing e neolaureati in discipline Stem.

“Globant offre opportunità interessanti per gli aspiranti professionisti della tecnologia digitale. Tra i vantaggi principali vi sono la nostra visione globale e la mobilità interna, che consentono ai membri dei nostri team di lavorare all’estero senza dover cambiare azienda, offrendo un’esposizione a diversi ambiti tecnologici e favorendo lo sviluppo di un portafoglio professionale unico”, aggiunge Mercedes MacPherson, Chief People Officer di Globant Emea. Fatturato globale da 1,9 miliardi di dollari

Oggi Globant Italia ha quattro sedi, a Milano, Bologna, Venezia e La Spezia, mentre a livello globale il gruppo è presente in oltre 25 Paesi, con 27 mila dipendenti, un fatturato complessivo di 1,9 miliardi di dollari e clienti come Google, Electronic Arts, Disney, Fifa e, in Italia, Allianz Bank e BPer.

