Dxc Technology completa il rinnovo dei vertici

La “nuova Dxc” completa la squadra dei manager chiamati a guidare la società su scala globale. Ad annunciarlo è il Ceo di Dxc Technology, Mike Salvino, sottolineando come le nuove nomine andranno a rafforzare ulteriormente un team che per la maggior parte è in azienda dallo scorso anno. Obiettivo della tornata di nuovi ingressi è rafforzare la società nel suo obiettivo di concentrarsi sui propri clienti e dipendenti grazie alla strategia di trasformazione in essere.

Nell’ultimo anno, si legge in una nota, Dxc ha assunto nuovi leader del settore dei servizi IT con notevoli esperienze nel settore.

In conseguenza dell’ultima tornata di nomine il settore Americas, sarà guidato da Jim Brady, entrato in Dxc nel giugno 2020, proveniente da Accumen, dove è stato Coo, e da David Swift, in Dxc dal novembre 2019, proveniente da Accolade, dove è stato Chief Service Officer.

L’area Asia Pacific sarà guidata da Seelan Nayagam, da sei anni in azienda, dove ha guidato l’area Australia/Nuova Zelanda (ANZ). Quanto a Europe, Middle East & Africa, a guidarla saranno Tom Pettit e Steve Turpie. Pettit è entrato in Dxc nel giugno 2020, proveniente da Accenture, dove ha trascorso 25 anni, più recentemente come Senior Managing Director nel settore Health and Public Services. Turpie è invece in Dxc nel novembre 2019, e in precedenza ha ricoperto ruoli senior nel settore del sourcing strategico e degli acquisti presso QBE Insurance Group Ltd. e Zurich Insurance Company.

Quanto infine a Dxc/Luxoft Analytics & Engineering, sarà gestita come business unit sotto la guida di Dmitry Loschinin, che è stato il Ceo di Luxoft.

Passando alle funzioni corporate, il settore Marketing & Communications sarà guidato da Shari Wenker, che si concentrerà sulla ricostruzione del marchio all’esterno e all’interno come Chief Marketing & Communications Officer. In Dxc dall’aprile 2020, proviene da Accenture, dove ha trascorso 24 anni e più recentemente ha guidato il marketing e la comunicazione per Accenture Technology.

L’area Legal continuerà a essere guidata dal veterano di Dxc Bill Deckelman, General Counsel e Segretario per 12 anni, che trasferirà le sue responsabilità di segretario a Zafar Hasan, Head of Corporate Legal, che è entrato in Dxc tre anni fa.

“Sono molto soddisfatto del gruppo dirigente che siamo riusciti a creare per guidare la ‘nuova Dxc’ – afferma Salvino – Abbiamo attratto alcuni talenti di spicco del settore e, in combinazione con i leader esistenti, abbiamo creato un team manageriale che ha una forte esperienza per la gesitone del business e dei clienti. Non vedo l’ora di lavorare con questo team per continuare a compiere il nostro viaggio di trasformazione.”

