Eit Digital, cambio al vertice: Federico Menna nuovo Ad

Cambio al vertice di Eit Digital: Federico Menna è il nuovo Ad e succede a Willem Jonker che ha guidato l’organizzazione per 10 anni . Eit Digital è una delle principali organizzazioni europee per l’innovazione digitale e l’educazione all’imprenditorialità che guidano la trasformazione digitale dell’Europa.

“Eit Digital è sulla buona strada per rafforzare la sua posizione di più grande ecosistema europeo per l’innovazione digitale, l’imprenditorialità e lo sviluppo delle competenze – commenta Menna – Il nostro obiettivo è rafforzare e far crescere la nostra partnership paneuropea di aziende, università, e Pmi; espandere la nostra presenza attraverso la creazione di nuovi uffici regionali, sostenere l’Anno europeo delle competenze con il nostro eccezionale spirito imprenditoriale. Vogliamo portare sul mercato l’innovazione digitale all’avanguardia attraverso i nostri programmi di incubazione, innovazione aperta e creazione di imprese. Inoltre, stiamo preparando le scaleup tecnologiche europee a decollare e crescere con successo in Europa e oltre, contribuendo alla realizzazione di un forte mercato unico digitale”.

Chi è Federico Menna

Federico Menna ha ricoperto negli ultimi cinque mesi il ruolo di ceo ad interim in Eit Digital, oltre a quello di Chief Operations and Finance Officer. Il manager è entrato in Eit Digital nel 2015 come Innovation Analyst e nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli, tra cui Head of Staff and Operations e Chief Operations and Finance Officer. Ingegnere delle telecomunicazioni per formazione, Menna ha lavorato per diversi anni per il Gruppo Vodafone dove era responsabile dell’introduzione di nuove tecnologie mobili nel mercato.

Gli obiettivi di Menna

“Eit Digital gestisce il più grande ecosistema di innovazione aperta d’Europa, ha aiutato più di 300 startup a decollare, più di 250 scaleup a raccogliere investimenti e crescere e preparare le basi per la prossima generazione di startup plasmando e coltivando il talento attraverso la nostra scuola di perfezionamento programma e formazione professionale – ha ricordato Menna – Il mio obiettivo è espandere ulteriormente il nostro forte ecosistema in tutta Europa per garantire che molti più partner traggano vantaggio dall’impatto di Eit Digital sull’innovazione digitale, l’imprenditorialità e il talento”.

