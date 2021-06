Emanuele Bergamo nuovo Chief IT & Innovation Officer di Twt - CorCom

Twt nomina Emanuele Bergamo Chief IT & Innovation Officer. Il manager si occuperà di accelerare ulteriormente il processo di crescita dell’azienda nel mercato cloud italiano, supportandone in modo adeguato il processo digitale e innovativo

“Sono orgogliosa di accogliere Emanuele nella squadra Twt – commenta Alessandra Sponchiado, General Manager di Twt – La trasformazione digitale in corso richiede servizi stabili, scalabili e integrati nei quali le Telecomunicazioni e Servizi IT diventano risorse strategiche e costantemente interconnesse. Per Twt, già partner strategico di molti clienti che usano la nostra infrastruttura in Cloud, diventa fondamentale investire in risorse tecnologiche e nello sviluppo continuo delle competenze tecniche e umane presenti nei propri team. Ecco perché Emanuele è per noi una figura strategica che conferma la volontà di Twt di crescere velocemente come key player nel mercato del Cloud italiano”.

Classe ’72, dopo essersi laureato in ingegneria aerospaziale, Emanuele Bergamo inizia la carriera nel settore dell’information technology in Etnoteam, per poi passare con il ruolo di IT Senior Consultant – Architectures & Infrastructures Team Leader in British Telecom Group, dove si occupa dapprima di progetti di infrastrutture IT e di disegni di infrastrutture online anche per autorizzazioni di carte di credito. In seguito, assume il ruolo di consulente senior team leader per architetture e infrastrutture occupandosi, fra le altre attività, di offrire la propria consulenza per l’innovazione su piattaforme cloud e middleware.

Dal 2015 è Business Technology Consultant Team Leader / Enterprise Architect di Dimension Data Italia dove, fra le numerose attività, si occupa di disegno di architetture cloud (Aws, Azure, Google) per grandi clienti e di disegno di infrastrutture IT dal concetto all’implementazione.

Emanuele Bergamo dall’ottobre 2019 a giugno 2021 è in Ntt Italia per cui è responsabile della progettazione, della gestione e della manutenzione delle infrastrutture IT e advisor per clienti chiave (finanziari, manufacturing, broadcasting, telco). Tra le sue responsabilità anche quelle di coordinatore attività e consulenza Intelligent Cybersecurity & Workplace e di pianificare e condurre la strategia del team dei servizi di consulenza per l’Italia.

“Sono estremamente grato dell’opportunità concessami di poter far parte della squadra di Twt – spieg Bergamo – Affronto l’avventura in TWT con l’entusiasmo e la determinazione che mi contraddistinguono e con la grande voglia di costruire e di innovare con spirito inclusivo”.

