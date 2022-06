Giorgio De Guzzis è il nuovo Chief Strategy & Transformation Officer di Engineering: riporterà direttamente al ceo Maximo Ibarra e avrà la responsabilità di “definire progetti di commercial excellence – si legge in una nota dell’azienda – digitalizzazione e semplificazione dei processi e integrazione post M&A“.

“Con grande piacere do il benvenuto a Giorgio nel leadership team di Engineering – afferma Ibarra – certo che porterà la sua esperienza a supporto delle iniziative strategiche dell’azienda”.

Laureato in Economia presso l’Università Luiss di Roma, De Guzzis ha sviluppato importanti competenze in Planning & Control, Economic Evaluation e Company Transformation in AT Kearney, Wind e, dal 2019, in Open Fiber.

Il Gruppo Engineering conta su circa 12mila dipendenti e oltre 60 sedi, e supporta le aziende e le organizzazioni per evolvere continuamente attraverso una profonda conoscenza dei processi aziendali in tutti i segmenti di mercato, sfruttando le opportunità offerte da tecnologie digitali avanzate e soluzioni proprietarie, grazie agli oltre 40 anni di esperienza nel settore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA