Ericsson, Jenny Lindqvist alla guida di Europa e America Latina

Ericsson cambia il vertice in Europa e America Latina: dal 1° febbraio Jenny Lindqvist vicepresidente senior, diventa responsabile dell’area. A partire dalla stessa data Lindqvist entrerà nell’Executive Team, a diretto riporto del ceo Börje Ekholm.

Jenny Lindqvist attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente e rsponsabile per l’Europa settentrionale e centrale.

Come membro dell’Executive Team di Ericsson, Lindqvist succede a Stefan Koetz, che ha ricoperto la carica dal 1° giugno 2022. Koetz diventerà responsabile dei progetti strategici per l’area Europa e America Latina.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto a Jenny Lindqvist come membro del Team Esecutivo – spiega Ekholm – La manager assume questo ruolo in un momento cruciale per l’industria, che si dirige verso il dispiegamento del pieno potenziale de 5G, e per Ericsson che mira a consolidare la leadership nelle reti mobili. Grazie alla sua esperienza, Ericsson sarà in grado di crescere ulteriormente e plasmare il futuro del business in Europa e America Latina”.

Chi è Jenny Lindqvist

Jenny Lindqvist ha conseguito un Master in Business & Economics presso la Stockholm School of Economics. Tra le precedenti posizioni manageriali ricoperte in Ericsson figurano Head of Global Customer Unit Telia Company, Head of Solution Line Intelligent Transport Systems, Key Account Manager Telenor, Managed Services Engagement Lead e Business Manager Multimedia.

Al di fuori di Ericsson, Lindqvist è stata consulente manageriale in Francia e Svezia nonché nelle Filippine per il settore farmaceutico.

“Sono lieta di assumere questo nuovo ruolo – dice la manager – Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri clienti e i nostri team per apportare valore, innovazione e visione al nostro settore e sfruttare la nostra leadership tecnologica nel 5G”.

