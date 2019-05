Extreme Networks, Benoit Delautel a capo del Sud Emea

Extreme Networks nomina Benoit Delautel a Direttore della Regione Sud Enea, composta da Italia, Francia, Portogallo e Spagna. Il principale obiettivo della posizione – che riporta direttamente a John Morrison, Vp Emea di Extreme Networks – è quello di sviluppare le attività dell’azienda, accompagnandone e accelerandone la crescita, nell’area del software per le reti enterprise. Delautel avrà anche il compito di rafforzare la presenza di Extreme Networks in diversi mercati verticali come l’industria, la sanità, la logistica e l’educazione, e di consolidare le relazioni con i partner dell’azienda, sfruttando l’intero portafoglio di soluzioni software dell’azienda, dalla periferia della rete al data center e al cloud.

“Benoit Delautel ha una conoscenza approfondita del mercato europeo del networking e delle telecomunicazioni, maturata durante anni di esperienza, che ci aiuterà a crescere ulteriormente nella Regione Sud Emea”, ha affermato John Morrison.

“La posizione di Extreme Networks sul mercato è migliorata in modo significativo negli ultimi anni. Oggi, l’azienda è un leader riconosciuto nel mondo del networking, grazie alle funzionalità, alle prestazioni e alla qualità dell’offerta, tra le più complete del settore – dice Benoit Delautel – Sono orgoglioso di poter contribuire all’ulteriore crescita di un’azienda così dinamica”.

Benoit Delautel ha una Laurea in Reti e Applicazioni all’Università di Jussieu. Ha iniziato la sua carriera in Nortel Communication, dove – in 10 anni – è stato prima Senior Account Manager e poi Vice President Sales per la Francia e l’Africa del Nord. Successivamente, ha fatto parte del management di aziende di information technology come Genband e Kapsch. Prima di arrivare a Extreme Networks, è stato General Manager di IJNext Group, azienda specializzata nei servizi e nelle tecnologie innovative per le infrastrutture IT.

@RIPRODUZIONE RISERVATA