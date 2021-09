Ferrovie, Roberto Tundo a capo della divisione informatica - CorCom

Sarà Roberto Tundo, attuale Ceo di Olivetti, a guidare la divisione informatica di Ferrovie dello Stato. Il manager, che entrerà in carica dal primo ottobre, è stato scelto dall’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, per il delicato compito di gestire al meglio una parte sostanziosa dei 28 miliardi di euro che Ferrovie dello Stato si vedrà riconoscere dal Pnrr, quella destinata proprio all’ammodernamento e allo sviluppo della rete informatica digitale della compagnia.

Nel curriculum di Roberto Tundo, prima dell’esperienza in Olivetti, ci sono quelle maturate in Enel, dove ha trascorso più di 20 anni ricoprendo tra le altre la posizione di Chief information officer in Enel Green Power, in Alitalia con i quattro anni da Chief information and Communication officer e in Terna per undici mesi prima di approdare al vertice di Olivetti, dove è Ceo da poco più di un anno.

