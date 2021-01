Forcepoint, Manny Rivelo è il nuovo Ceo - CorCom

Manny Rivelo (nella foto) è il nuovo Chief executive officer di Forcepoint, società specializzata in soluzioni di sicurezza informatica. La nomina arriva subito dopo che Francisco Partners, fondo di investimenti specializzato nella collaborazione con aziende tecnologiche, ha annunciato di aver concluso le operazioni di acquisizione della società da Raytheon Technologies.

In qualità di Ceo, si legge in una nota, Rivelo concentrerà la strategia dell’azienda sull’accelerazione dell’adozione da parte delle imprese e delle agenzie governative di un approccio moderno alla sicurezza che abbracci l’emergente architettura Secure Access Service Edge (Sase).

“La sicurezza informatica non è mai stata così importante per le aziende e i Governi di tutto il mondo. Mentre, a livello globale, si susseguono attacchi informatici su larga scala, il settore della sicurezza deve evolversi per fornire funzionalità che possano competere con le ormai sempre più sofisticate minacce dei moderni cyber criminali. Allo stesso modo, ogni azienda oggi deve modificare il proprio approccio alla sicurezza informatica integrandola olisticamente in tutte le sue operazioni e nella propria cultura aziendale – afferma Rivelo – Non può più essere visto solo come ‘un problema IT’. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare al consolidamento della posizione di leadership di Forcepoint come partner preferenziale, a livello globale, per la sicurezza informatica di imprese e Governi”.

Prima di arrivare in Forcepoint Manny Rivelo è stato Chief Customer Officer presso Arista Networks, President e Ceo, nonché Executive Vice President, Security, Service Provider e Strategic Solutions presso F5 Networks, President e Ceo di AppViewX dopo aver ricoperto diversi ruoli di Senior Leadership in Cisco Systems.

Per rafforzare ulteriormente la leadership aziendale Forcepoint ha inoltre annunciato due nuove nomine executive, quella di Dave Stevens come senior vice president of Strategy and Execution e quella di John DiLullo come Chief Revenue Officer (CRO). Inoltre, Sean Berg è stato promosso a President of Global Governments and Critical Infrastructure.

